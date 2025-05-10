سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 10 مايو مقابل الجنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم.. شهدت العملة الخضراء استقرارًا نسبيًا خلال منتصف تعاملات اليوم السبت الموافق 10-5-2025، في تطور لافت أثار اهتمام الأسواق المالية والمواطنين على حد سواء.

يأتي ثبات سعر الدولار الأمريكي اليومفي ظل حالة من الترقب للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وتأثيرها المباشر على حركة العملات الأجنبية وأسعار الصرف.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

ويعتبر ثبات سعر الدولار الأمريكي اليوم مؤشراً على تحركات جديدة في سوق الصرف، وسط توقعات متباينة بشأن استمرار هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة، ويرتبط هذا الانخفاض بعدة عوامل، من بينها التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية المحلية التي تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وتقليل الضغوط التضخمية.

تُولي الأسواق المالية أهمية كبيرة لتحركات سعر الدولار الأمريكي اليوم، لما لها من تأثير مباشر على العديد من القطاعات، مثل الاستيراد والتصدير وأسعار السلع الاستهلاكية، ويترقب المواطنون والمستثمرون مستجدات التعاملات لمعرفة اتجاهات السوق ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي.

في هذا السياق، يُعد مراقبة سعر الدولار لحظة بلحظة أمراً ضرورياً لفهم التغيرات الاقتصادية وقراءة مؤشرات الأسواق، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الاقتصادات العالمية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار اليوم بعد ثباته خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر الآن 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سجل سعر الدولار في ميد بنك 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع .

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