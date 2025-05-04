تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات البنوك اليوم الأحد

سعر الدولار الآن .. شهدت العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية.

وجاء انخفاض سعر الدولار الآن مع استمرار تحسن المعروض من النقد الأجنبي وزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.

سعر الدولار الآن

ووفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر الدولار الآن انخفاضًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار السوق المصرفي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع سعر الدولار الآن قد يكون مؤقتًا، خاصة مع انتظار قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على حركة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تراجع سعر الدولار الآن في ظل جهود الدولة لدعم القطاع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار الأسواق المالية.

ومن المتوقع أن ينعكس انخفاض سعر الدولار الآن إيجابيًا على أسعار السلع المستوردة، مما يخفف من حدة التضخم ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

يُذكر أن سعر الدولار يشهد تذبذبات مستمرة، متأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية، مما يجعل المتابعين في انتظار مزيد من التحركات خلال الفترة المقبلة لمعرفة اتجاهات سوق الصرف في مصر.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار الآن بعد تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.68 جنيه للشراء، ونحو 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.68 جنيه للشراء، ونحو 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.67 جنيه للشراء، ونحو 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.68 جنيه للشراء، ونحو 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

هبط سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.68 جنيه للشراء، ونحو 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.67 جنيه للشراء، ونحو 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ونزل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.68 جنيه للشراء، ونحو 50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.67 جنيه للشراء، ونحو 50.77 جنيه للبيع.

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