أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الاثنين 28-4-2025 في مصر داخل البنوك

شهد سعر الدولار اليوم، الاثنين 28 أبريل 2025، استقراراً نسبياً مقابل الجنيه النصري داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وسجّل متوسط سعر الدولار ، 50.89 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 50.99 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويقدم الموجز آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.90 جنيه للشراء، مقابل و51 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

وفي البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر عند 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، عند 50.9 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 51 جنيهاً لكل دولار للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي

بلغ أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.93 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 57.80 جنيها للشراء و 57.96 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي عند 67.72 جنيها للشراء و67.91 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وانخفض سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 61.44 جنيها للشراء و61.60 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بينما هبط سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري إلى 35.39 جنيه للشراء 35.49 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.56 جنيها للشراء ونحو 13.60 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم عند 165.91 جنيها للشراء ونحو 166.39جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي عند 13.84 جنيها للشراء ونحو 13.89 جنيها للبيع.

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