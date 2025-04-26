أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025 بعد تراجعه في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم السبت 26-4-2025، داخل البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وذلك عقب التراجعات الملحوظة التي سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم داخل البنوك

ويعتبر الدولار من أهم العملات التي يبحث عنها المتعاملون في الاسواق المصرفية ولذا يحرص الموجز على متابعتها لحظة بلحظة وفقا للتحديثات التي تعلنها صفحات البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش مقارنة بالأسعار السابقة.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل الدولار 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ السعر 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 9 قروش.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر عند 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، بانخفاض 9 قروش.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

جاء السعر عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، مسجلًا أقل سعر للشراء وأقل سعر للبيع بين البنوك، بتراجع طفيف قدره 3 قروش.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان

سجلا نفس السعر عند 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

تصدر قائمة أعلى سعر للدولار، حيث سجل 51.01 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، رغم تراجعه بنحو 9 قروش.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري

تراجع إلى 58.00 جنيه للشراء و58.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

بلغ 67.68 جنيهًا للشراء و67.87 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري

سجل 61.88 جنيهًا للشراء و62.00 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم مقابل الجنيه المصري

استقر عند 6.97 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهات للبيع.

سعر الين الياباني (لكل 100 ين) مقابل الجنيه المصري

تراجع إلى 35.93 جنيهًا للشراء و36.00 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-4-2025

بلغ سعره 13.56 جنيهًا للشراء و13.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل 13.85 جنيهًا للشراء و13.89 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

بلغ سعره 166.15 جنيهًا للشراء و166.66 جنيهًا للبيع.

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