سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025 داخل البنوك.. ثبات تام

سعر الدولار اليوم.. شهد استقرارًا ملحوظًا خلال عطلة البنوك الجمعة الموافق 25-4-2025، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغيرات كبيرة في أسعار الصرف، نظرًا لتوقف التداول الرسمي.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، انتظارًا لاستئناف العمل بالبنوك وتأثير العوامل الاقتصادية على حركة الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ويرتبط استقرار سعر الدولار اليوم خلال العطلات الرسمية والثانوية بتوقف عمليات البيع والشراء داخل البنوك، مع استمرار تداول الأسعار في السوق السوداء وشركات الصرافة وفقًا لحركة العرض والطلب.

ويهتم المستوردون والمستثمرون بمتابعة سعر الدولار اليوم بشكل دوري، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الفترة المقبلة بناءً على المستجدات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الدولار اليوم بعد استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.91 جنيه للشراء، ونحو 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.91 جنيه للشراء، ونحو 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.91 جنيه للشراء، ونحو 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.90 جنيه للشراء، ونحو 51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.91 جنيه للشراء، ونحو 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.57 جنيه للشراء، ونحو 50.97 جنيه للبيع.

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