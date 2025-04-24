تعطيل في جميع الخدمات البنكية بسبب التوقيت الصيفي، كلمات تصدرت التريند خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عدد من البنوك المصرية عن تعطيل بعض الخدمات البنكية بموجب رسالة نصية تلقاها العملاء عبر الهواتف المحمولة تطالب فيها بضرورة التأكد من ضبط أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة على التوقيت الصيفي قبل البدء في عمليات التحويل الإلكتروني عبر الأبلكيشن البنكي أو ماكينات الصراف الآلي.

تعطيل الخدمات البنكية بسبب التوقيت الصيفي

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي ليلة الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ولذا قامت البنوك وشركات الاتصالات بإجراء بغض التحديثات على الانظمة التشغيلية، ويعرض الموجز نص الرسائل التي أرسلتها البنوك العاملة في مصر وشركات الاتصالات لعملائهم.

التوقيت الصيفي

وأرسلت البنوك عدد من الرسائل الالكترونية لعملائها أكدت خلالها “نظراً لقرب العمل بالتوقيت الصيفي مساء يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 الساعة 12:00 منتصف الليل، الأمر الذي يترتب عليه قيام البنك بإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية بدءاً من الساعة 11:30 مساء ولمدة ساعتين تقريباً، ما يؤثر على الخدمات المقدمة لسيادتكم خلال فترة التحديث، وعليه نرجو من سيادتكم التأكد من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول الخاص بكم، وذلك لضمان استمرار عمل خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بشكل طبيعي”.

شركات الاتصالات تعطل خدمات كاش الخاصة بالمحافظ الإلكترونية

كشفت شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، تعطل خدمات كاش الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، خلال الساعات المقبلة، وقد يستمر العطل لساعات، وذلك بالتزامن مع بدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجديد 2024 الذي أعلنت عنه الحكومة، وقالت شركات الاتصالات في رسالتها إلى العملاء: «سيتم إيقاف خدمات الكاش بداية من يوم 25 أبريل 2024، من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 3 صباحا لإجراء تحديث تقني بسبب تغيير الساعة للتوقيت الصيفي".

تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023

يُطبق التوقيت الصيفي في مصر بناءً على القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة خلال أشهر الصيف من كل عام، ثم العودة للتوقيت العادي في نهاية الفترة المحددة.

لماذا يطبق التوقيت الصيفي يوم الجمعة ؟

تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير نظرًا لأنه يوم عطلة رسمية لمعظم العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يقلل احتمالات حدوث ارتباك أو تأثير سلبي على سير العمل في المصالح الحكومية أو المؤسسات الحيوية.

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