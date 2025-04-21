الجمعة القادمة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وتقديم الساعة 60 دقيقة

في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، تعود مصر رسميًا للعمل بنظام التوقيت الصيفي ابتداءً من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وفي هذا التقرير يرصد الموجز لكم موعد التطبيق، أهداف القرار، وخطوات تفعيل التوقيت على الهواتف الذكية.

متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر؟

وفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا من منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية أكتوبر من نفس العام، ثم تعود الدولة للعمل بالتوقيت الشتوي، ويأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي أعاد اعتماد هذا النظام بعد توقف دام منذ عام 2018.

ما هو التوقيت الصيفي ولماذا عاد؟

يُعرف التوقيت الصيفي بأنه تعديل التوقيت الرسمي بتقديمه ساعة واحدة خلال أشهر الصيف، ما يتيح استغلال ضوء النهار لأطول فترة ممكنة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على الإنارة الصناعية وبالتالي خفض استهلاك الطاقة.

ورغم إلغاء التوقيت الصيفي سابقًا عام 2018، قررت الحكومة إعادة تطبيقه تماشيًا مع الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، ولما له من تأثير في خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الموارد.

أهداف التوقيت الصيفي في مصر 2025

ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات الذروة.

تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الاستفادة من ضوء الشمس في ساعات العمل.

دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية.

خفض تكلفة دعم الطاقة.

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

كيفية تفعيل التوقيت الصيفي على هاتفك

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، من المهم ضبط الوقت على الأجهزة الذكية لتفادي أي إرباك في المواعيد أو الاجتماعات.

على هواتف أندرويد:

1. الدخول إلى "الإعدادات".



2. اختيار "النظام" أو "إعدادات إضافية".



3. فتح "الوقت والتاريخ".



4. تفعيل خيار "الضبط التلقائي للوقت".

على هواتف آيفون:

1. فتح "الإعدادات".



2. اختيار "عام".



3. الضغط على "التاريخ والوقت".



4. تفعيل خيار "التعيين التلقائي".

ويُنصح بترك هذه الخيارات مفعّلة دائمًا لتفادي حدوث أي خلل في مواعيد العمل أو السفر

عودة التوقيت الصيفي تمثل خطوة حكومية مدروسة نحو تخفيف أعباء الطاقة، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، ومع اقتراب تطبيق النظام الجديد، يستعد المواطنون لضبط ساعاتهم والالتزام بالمواعيد الجديدة في كافة القطاعات.

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