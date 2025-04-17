موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. بدأ العد التنازلي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. تعود مصر مجددًا إلى نظام التوقيت الصيفي بعد إعادة العمل به رسميًا بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات، ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء الشمس خلال ساعات النهار، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في إدارة الطاقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ويعرض لكم الموجز موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في 2025

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي سيبدأ في مصر هذا العام اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 24 أبريل إلى الجمعة 25 أبريل 2025، وبموجب ذلك، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

وسيستمر هذا النظام حتى الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي بإعادة تأخيرها 60 دقيقة.

لماذا تم إعادة التوقيت الصيفي؟

يُطبق التوقيت الصيفي في العديد من دول العالم بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال شهور الصيف، حيث يزداد الضغط على شبكات الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكثرة استخدام أجهزة التكييف.

ومن خلال تقديم الساعة، تستفيد المؤسسات والمواطنون من ضوء النهار لفترة أطول، مما يقلل من الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية مساءً.

ما يجب على المواطنين فعله

مع اقتراب الموعد، يُنصح المواطنين بضبط ساعاتهم اليدوية والمنزلية وأي أجهزة لا تقوم بتعديل الوقت تلقائيًا، لتجنب أي ارتباك في المواعيد، سواء في أماكن العمل أو وسائل المواصلات أو المدارس.

ردود فعل المواطنين وتوقعاتهم بعد عودة التوقيت الصيفي

أثار قرار إعادة التوقيت الصيفي تباينًا في آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض. البعض رحّب بالفكرة نظرًا لفائدتها في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية خلال أشهر الصيف، بينما يرى آخرون أنها تُسبب ارتباكًا في المواعيد اليومية، خاصة في بداية تطبيقها، كما عبّر بعض أولياء الأمور عن قلقهم من تأثير تغيير الساعة على مواعيد المدارس والنوم للأطفال، وفي المقابل، يرى متخصصون أن التوقيت الصيفي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري إذا ما تم تطبيقه بطريقة منظمة ومدروسة، خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية.

ويمثل إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عام 2025 خطوة تنظيمية تهدف إلى التوافق مع المعايير العالمية وتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة. ويُعد الالتزام بالمواعيد الجديدة ضرورة لضمان سير الحياة اليومية دون اضطراب.

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