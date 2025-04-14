متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025؟.. إليك الموعد والتفاصيل الكاملة

تبدأ مصر قريبًا تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي، ويأتي هذا التغيير بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ما يمنح المواطنين وقتًا للتأقلم قبل دخول أشهر الصيف الحارة.

في هذا السياق، يستعرض الموجز، تفاصيل مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي وأهدافه، إضافة إلى موعد انتهاء العمل به مع العودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد التوقيت الصيفي

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

من المقرر أن يتم تفعيل التوقيت الصيفي في مصر مع حلول منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، وذلك مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل.

يأتي هذا التغيير ضمن الجدول السنوي الذي أقرته الحكومة لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف دام سنوات.

التوقيت الجديد يأتي بعد نهاية شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في الأول من مارس وينتهي في الثلاثين من الشهر ذاته وفق الحسابات الفلكية، مما يتيح تطبيق التغيير الزمني دون تعارض مع خصوصية الشهر الكريم أو إرهاق المواطنين خلال فترة الصيام.

موعد التوقيت الشتوي عان 2025

سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر، على أن يتم إيقافه رسميًا مع نهاية يوم الجمعة الأخير من الشهر، وتحديدًا في 31 أكتوبر 2025، حيث تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي بتأخيرها 60 دقيقة، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي مجددًا.

أهداف التوقيت الصيفي وتأثيره على الطاقة



تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تقليل استهلاك الكهرباء والإضاءة الاصطناعية عبر زيادة الاعتماد على ضوء النهار، لا سيما في ساعات العمل والنشاط النهاري.

وتعد هذه الخطوة من الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، خاصة مع التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال.

موعد التوقيت الصيفي

تأتي العودة للتوقيت الصيفي ضمن خطة سنوية منتظمة، حيث يتم تحديد موعد ثابت للبدء والانتهاء كل عام، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهري أبريل وأكتوبر على التوالي، ما يمنح المواطنين والقطاعات المختلفة فرصة جيدة لتنظيم أعمالهم بناءً على هذا التوقيت.

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