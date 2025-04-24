موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر 2025 وكيفية الاستفادة به

لم يتبقى على تطبيق التوقيت الصيفى سوى ساعات معدودة، ومن تلمنتظر أن يتم تطبيق التوقيت الصيفى مع منتصف ليل غدا الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، اي بعد نهاية اليوم الخميس وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتُصبح 1:00 صباحًا من يوم السبت 26 أبريل، وتستمر هذه الآلية حتى 30 أكتوبر 2025، وهو موعد العودة للعمل بالتوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025

يأتي تطبيق نظام التوقيت الصيفى وفقًا لقانون أُقر مؤخرًا، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار، وتوفير الطاقة والكهرباء، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن أهمية تطبيق التوقيت الصيفى وكيفية تعديل الساعة.

تطبيق التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أعلن مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الصيفي سيتم عبر تقديم الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل، وتحديدًا عند حلول الساعة 12 صباحًا.

ويبدأ العمل بالنظام خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن ينتهي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من نفس العام.

مواعيد العمل الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

على الرغم من تغيير الساعة رسميًا في التوقيت الصيفي، أكدت الحكومة أن مواعيد العمل في مصر ستظل كما هي، دون تعديل في بداية أو نهاية ساعات الدوام، بل سيتم فقط ضبطها وفقًا للساعة الجديدة، بما يُساعد على الاستفادة من فترات النهار.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يؤثر التوقيت الصيفي بشكل مباشر على الاستهلاك اليومي للكهرباء، إذ يقلل من الحاجة للإضاءة والإنارة الليلية في المؤسسات والمنازل، كما يشجع هذا النظام على استغلال فترات النهار بشكل أكثر فاعلية، سواء في العمل أو الترفيه أو النشاطات الخارجية.

كذلك تساهم هذه الخطوة في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محطات الكهرباء، وهو ما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ.

نصائح لتسهيل التكييف مع التوقيت الصيفي

مع تطبيق التوقيت الصيفي، يُنصح باتباع بعض الإرشادات لتسهيل التكيف مع التغيير:

التأكد من ضبط الهواتف والأجهزة الإلكترونية على التحديث التلقائي للوقت.

مراجعة مواعيد السفر والاجتماعات لضمان الالتزام بالجدول الزمني الجديد.

تنظيم النوم قبل يوم أو يومين من تطبيق التوقيت الصيفي لتقليل الشعور بالإجهاد.

استغلال الساعات الإضافية في النهار في النشاطات الإنتاجية والرياضية والاجتماعية.

اقرأ أيضا: