موعد تطبيق التوقيت الصيفى ومواعيد العمل الجديدة

التوقيت الصيفى.. تستعد مصر خلال الساعات القادمة مجددًا لتطبيق نظام التوقيت الصيفي وفقًا لقانون أُقر مؤخرًا، في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

يترقب المواطنون باهتمام، موعد تطبيق التوقيت الصيفي والذي يترتب عليه تعديل الساعة رسميًا لمدة محددة من كل عام، ويؤثر على أنظمة العمل، والروتين اليومي، وحتى الأجهزة الإلكترونية التي تضبط تلقائيًا.

ويثير تطبيق التوقيت الصيفي، مجموعة من التساؤلات حول آلية تنفيذه، توقيت بدئه وانتهائه، وأثره على المواطنين ومواعيد العمل، وهي التفاصيل التي يرصدها الموجز

تطبيق التوقيت الصيفي

تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023

يُطبق التوقيت الصيفي في مصر بناءً على القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة خلال أشهر الصيف من كل عام، ثم العودة للتوقيت العادي في نهاية الفترة المحددة.

كيف يتم تغيير الساعة في التوقيت الصيفي؟

أعلن مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الصيفي سيتم عبر تقديم الساعة 60 دقيقة في منتصف الليل، وتحديدًا عند حلول الساعة 12 صباحًا.

ويبدأ العمل بالنظام خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن ينتهي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من نفس العام.

لماذا يطبق التوقيت الصيفي يوم الجمعة ؟

تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير نظرًا لأنه يوم عطلة رسمية لمعظم العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يقلل احتمالات حدوث ارتباك أو تأثير سلبي على سير العمل في المصالح الحكومية أو المؤسسات الحيوية.

مواعيد العمل الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

على الرغم من تغيير الساعة رسميًا في التوقيت الصيفي، أكدت الحكومة أن مواعيد العمل في مصر ستظل كما هي، دون تعديل في بداية أو نهاية ساعات الدوام، بل سيتم فقط ضبطها وفقًا للساعة الجديدة، بما يُساعد على الاستفادة من فترات النهار.

متى ينتهي التوقيت الصيفي 2025؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، وتُعاد الأمور إلى طبيعتها بالتوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الصيفي بعد إلغائه

شهدت مصر عودة العمل بالتوقيت الصيفي لأول مرة في أبريل 2023 بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والطلب.

وقد جاء القرار في ضوء دراسات فنية واقتصادية تشير إلى أن تعديل الساعة خلال شهور الصيف يمكن أن يُسهم في توفير الطاقة وتحسين كفاءة الإنارة العامة.

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