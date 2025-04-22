تغير الساعة يوم الخميس أم الجمعة؟.. موعد التوقيت الصيفي 2025 في مصر

تعرف على موعد تغيير الساعة 2025 في مصر وكيف يؤثر على حياتك اليومية.. مع بداية فصل الربيع من كل عام، يعود الحديث في مصر عن تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي، وهو نظام يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستفادة من ساعات النهار، وتستعد مصر رسميًا لتطبيق التوقيت الصيفي خلال عام 2025، في خطوة جديدة نحو تحسين استهلاك الكهرباء وتنظيم النشاط اليومي، ولكن هل سيكون يوم الخميس أم يوم الجمعة؟ويكشف الموجز الإجابة.

متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية أن بدء العمل بالتوقيت الصيفي سيكون مع منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025، اي بعد نهاية يوم الخميس وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتُصبح 1:00 صباحًا من يوم السبت 26 أبريل، وتستمر هذه الآلية حتى 30 أكتوبر 2025، وهو موعد العودة للتوقيت الشتوي.

أسباب عودة التوقيت الصيفي في مصر

يأتي هذا القرار بعد انقطاع دام لعدة سنوات عن تطبيق هذا النظام، وتستهدف الدولة من خلاله تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها:

ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة المسائية.

تقليل الضغط على شبكات الطاقة الوطنية.

زيادة الإنتاجية عبر الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول.

تحسين جودة الحياة والنشاط المجتمعي من خلال توفير ساعات أطول للنشاط الخارجي.



فوائد التوقيت الصيفي على المجتمع والطاقة

يؤثر التوقيت الصيفي بشكل مباشر على الاستهلاك اليومي للكهرباء، إذ يقلل من الحاجة للإضاءة والإنارة الليلية في المؤسسات والمنازل، كما يشجع هذا النظام على استغلال فترات النهار بشكل أكثر فاعلية، سواء في العمل أو الترفيه أو النشاطات الخارجية.

كذلك تساهم هذه الخطوة في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن محطات الكهرباء، وهو ما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ.

كيفية التأقلم مع تقديم الساعة والتوقيت الصيفي

مع تطبيق التوقيت الصيفي، يُنصح باتباع بعض الإرشادات لتسهيل التكيف مع التغيير:

التأكد من ضبط الهواتف والأجهزة الإلكترونية على التحديث التلقائي للوقت.

مراجعة مواعيد السفر والاجتماعات لضمان الالتزام بالجدول الزمني الجديد.

تنظيم النوم قبل يوم أو يومين من تطبيق التوقيت الصيفي لتقليل الشعور بالإجهاد.

استغلال الساعات الإضافية في النهار في النشاطات الإنتاجية والرياضية والاجتماعية.



من قد يتأثر بتغيير الساعة؟ والتوقيت الصيفي

على الرغم من فوائد النظام، إلا أن بعض الفئات قد تواجه صعوبة في التكيف، مثل:

الطلاب الذين يحتاجون إلى تنظيم مواعيد النوم والدراسة.

الأسر التي تُعد جداولها اليومية بناءً على توقيتات دقيقة.

العاملين في وظائف تتطلب الالتزام الصارم بالوقت، خاصة في القطاعات الخدمية والنقل.



التوقيت الصيفي بين التأثير الإيجابي والتحديات المؤقتة

إن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 يمثل خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الحكومة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الحياة اليومية، وبينما يتطلب الأمر بعض التكيف، فإن فوائده على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تجعله خيارًا مستدامًا للمستقبل.

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