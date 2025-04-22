بدء التوقيت الصيفي في هذا الموعد.. قدم الساعة 60 دقيقة

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الواحدة صباحًا بدلاً من الثانية عشرة، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط على مصادر الطاقة التقليدية، والاعتماد على ضوء النهار لفترات أطول خلال أشهر الصيف.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

موعد بدء التوقيت الصيفي

وفقًا للتعليمات الرسمية، يبدأ التوقيت الصيفي فعليًا من أول دقيقة في يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث يُطلب من المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات تقديم ساعاتهم 60 دقيقة قبل النوم مساء الخميس، لضمان الالتزام بالتوقيت الجديد في اليوم التالي.

يستمر حتى أكتوبر

من المقرر أن يستمر التوقيت الصيفي حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، حيث يُعاد العمل بالتوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ويُستثنى من ذلك شهر رمضان، حيث لا يُطبق التوقيت الصيفي خلاله، مراعاة لظروف الصيام، على أن يعود العمل به بعد نهاية الشهر الكريم.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من تطبيق التوقيت الصيفي هو تقليل استهلاك الكهرباء والغاز، من خلال الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية، وتشير تقديرات وزارة الكهرباء والطاقة إلى أن هذه الخطوة تساهم في خفض الحمل الكهربائي بنسبة ملموسة خلال شهور الصيف الحارة.

دعوات للالتزام

ووجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية دعوة للمواطنين والشركات بضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد لتجنب الارتباك في المواعيد الرسمية، كما نصحت بإعادة ضبط أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة التي لا تُحدث توقيتها تلقائيًا.

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

يُتوقع أن يؤثر تطبيق التوقيت الصيفي على الجوانب اليومية لحياة المواطنين، مثل مواعيد العمل والدوام الرسمي، خاصة في المدارس، والهيئات الحكومية، والبنوك، ويتطلب هذا التغيير تكيّفًا سريعًا من الأفراد مع نمط النوم والاستيقاظ الجديد، إذ يشعر البعض ببعض الإرهاق في الأيام الأولى نتيجة تقديم الساعة، ومع ذلك، تشير تجارب سابقة إلى أن الجسم يتأقلم تدريجيًا، بينما تستفيد الأنشطة النهارية والتجارية من ضوء الشمس الإضافي، ما يُعد فرصة لتعزيز الإنتاج والعمل في بيئة طبيعية أكثر، وتنصح الجهات الصحية بتعديل مواعيد النوم تدريجيًا قبل موعد التغيير لتقليل التأثير على الساعة البيولوجية.

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