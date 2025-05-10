سعر الريال السعودي اليوم 10-5-2025 داخل البنوك تزامنا مع اقتراب موسم الحج

استقر ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-5-2025، في مصر، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 13.48 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

يبحث العديد من المسلمين الراغبين في آداء فريضة الحج 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج، ولذا يحرص الموجز على متابعة حركة سعر الريال السعودي يوميا، ووفقا لما عرضته شاشات البنوك سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت، نحو 13.48 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB سجل 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك

سجل 50.55 جنيه للشراء، و51.68 جنيه للبيع.

تراجع إلى 57.06 جنيه للشراء 57.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم نحو 67.05 جنيه للشراء، 67.27 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري، سجل 61.88 جنيهًا للشراء و62.00 جنيهًا للبيع.

الين الياباني (لكل 100 ين) أمام الجنيه المصري، تراجع إلى 35.93 جنيهًا للشراء و36.00 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، الدرهم الإماراتي يسجل: 13.76 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، نحو 164.82 جنيه للشراء، 165.31 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-4-2025 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-4-2025 داخل الأسواق المصرفية