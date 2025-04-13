سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-4-2025 داخل الأسواق المصرفية

شهد سعر الريال السعودي استقرار اليوم الأحد 13-4-2025، مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة المصرية، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.64 جنيه للشراء، 13.71 جنيه للبيع.

ويحرص الموجز على متابعة حركة شراء وبيع الريال السعودي، والذي يعتبر من أقوى العملات تداولا داخل الأسواق المصرفية، ووفقا أما اعلنه البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي اليوم الأرقام التالية

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.64 جنيه للشراء، 13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.64 جنيه للشراء، 13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.67 جنيه للشراء، 13.77 البيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.55 جنيه للشراء، 13.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.64 جنيه للشراء، 13.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 56.74 جنيها للشراء و 56.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 66.29 جنيها للشراء و66.49 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61 جنيها للشراء و61.24 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.99 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع

سعر 100 ين ياباني

واستقر سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري عند 35.22 جنيه للشراء 35.32 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم عند 166.79 جنيها للشراء ونحو 167.29 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.95 جنيها للشراء ونحو 13.99 جنيها للبيع.

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