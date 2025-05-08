أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم الخميس 8-5-2025 بمنتصف التعاملات

خيم الاستقرار على سعر الدولار اليوم الخميس 8-5-2025، بمنتصف التعاملات داخل الأسواق المصرفية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي 50.52 جنيه للشراء 50.62 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء 50.62 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.52 جنيه للشراء 50.62 جنيه البيع،

ويهتم قطاع كبير من المتعاملين مع سوق الصرافة بالاطلاع على سعر الدولار بشكل مستمر، حيث يتغير سعر العملة الأمريكية وفقا للعرض والطلب، ويعرض الموجز آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس وفقا لما عرضته شاشات البنوك المختلفة.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قُدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 50.59 جنيه للشراء مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ناهز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.59 جنيه للشراء مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في جميع فروع بنك الإسكندرية مستوى 50.59 جنيه للشراء مقابل 50.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 57.47 جنيها للشراء و 57.63 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

بينما وصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.47 جنيها للشراء و 67.58 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61.40 جنيها للشراء و61.60 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

بينما وصل سعر 100 ين ياباني في المركزي إلى 35.31 جنيه للشراء 35.41 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.48 جنيها للشراء ونحو 13.51 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 164.93 جنيها للشراء و165.44 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.76 جنيها للشراء ونحو 13.80 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

فيما استقر سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.99 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع.

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