الهبوط يخيم على سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات الإثنين

سعر الدولار الآن.. شهدت سعر العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2-6-2025 في البنوك المصرية، ليسجل انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه المصري.

ويأتي هبوط سعر الدولار الآن وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتحركات أسعار الصرف، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات المحلية المؤثرة على سوق النقد.

سعر الدولار الآن

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر، انخفض سعر الدولار الآن بعد استقرار دام لعدة أيام، ما يعكس حالة من التذبذب في سوق العملات الأجنبية.

ويُرجع خبراء الاقتصاد انخفاض سعر الدولار الآن إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة المعروض من الدولار، بجانب الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لدعم استقرار العملة المحلية.

ويترقب المواطنون والمستثمرون أي تغيرات جديدة قد تطرأ على سعر الدولار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب قرارات مؤثرة مثل اجتماعات البنك المركزي المصري التي تناقش سياسات سعر الفائدة.

كما يؤثر أداء الدولار عالميًا على مساره في السوق المحلية، وسط متابعة للتطورات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة.

يُذكر أن استقرار أو انخفاض سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والتضخم، مما يجعل هذا التراجع محل اهتمام واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية والمستهلكين في مصر.

الموجز يستعرض سعر الدولار الآن الإثنين الموافق 2-6-2025 في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ونزل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.63 جنيه للشراء، ونحو 49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.63 جنيه للشراء، ونحو 49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.64 جنيه للشراء، ونحو 49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وهبط سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.65 جنيه للشراء، ونحو 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ونزل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.64 جنيه للشراء، ونحو 49.74 جنيه للبيع.

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