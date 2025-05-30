تراجع سعر الذهب في مصر الجمعة 30 مايو 2025 وسط تقلبات عالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 مايو 2025 انخفاضًا طفيفًا خلال منتصف التعاملات اليومية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 10 جنيهات مقارنة ببداية اليوم، وذلك بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وتعكس هذه التغيرات تذبذبًا في الأسعار المحلية جاء نتيجة تأثير العوامل العالمية، حيث انخفض سعر أوقية الذهب على المستوى الدولي إلى 3278 دولارًا، مدفوعًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتراجع التوترات التجارية.

ويقدم لكم الموجز تفاصيل تذبذب أسعار الذهب اليوم .

الأسعار بدون إضافة المصنعية

في محلات الصاغة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5262 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 4814 جنيهًا، أما عيار 21 فوصل إلى 4605 جنيهات، وعيار 18 كان عند 3947 جنيهًا. كما سجل عيار 14 نحو 3070 جنيهًا، والعيار الأقل 12 حوالي 2626 جنيهًا.

أسعار الذهب مع المصنعية

سعر الذهب عيار 21 الذي يحظى بشعبية واسعة، بلغ حوالي 4595 جنيهًا للجرام عند البيع، و4575 جنيهًا للشراء، وتتراوح تكلفة المصنعية بين 100 و150 جنيهًا حسب التصميم والمحل، مما يجعل السعر النهائي للجرام يتراوح بين 4695 و4745 جنيهًا.

أما عيار 18 فقد سجل نحو 3939 جنيهًا للبيع، ويُعتبر خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن تصاميم متنوعة وبأسعار معتدلة، في حين بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 5251 جنيهًا للبيع، وهو المستخدم غالبًا في السبائك الاستثمارية نظرًا لنقاوته العالية.

سعر الجنيه الذهب والاتجاهات العالمية

سجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، حوالي 36760 جنيهًا للبيع، و36600 جنيهًا للشراء، مما يجعله خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن توازن بين الكمية والسعر.

عالميًا، انخفض سعر الأوقية بنسبة 0.56% ليصل إلى 3278.55 دولارًا، مع ارتفاع قيمة الدولار وتراجع التوترات التجارية التي أثرت بشكل مباشر على سعر الذهب.

التوقعات القادمة

تتجه أسعار الذهب إلى مزيد من التقلب في الفترة المقبلة، حيث تتابع الأسواق العالمية مؤشرات الاقتصاد والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ويُعتقد أن أي توترات جديدة على الساحة السياسية أو الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار المعدن الأصفر.

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