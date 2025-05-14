هبوط في أسعار العملات اليوم الأربعاء بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14-5-2025 داخل البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف.

وجاء تراجع أسعار العملات اليوم نتيجة هبوط الطلب على العملات الأجنبية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على سوق النقد.

أسعار العملات اليوم

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، فقد سجلت أسعار العملات اليوم مثل الدولار الأمريكي واليورو مكاسب جديدة مقابل الجنيه المصري، مما يعكس التغيرات في آليات العرض والطلب، كما شهدت بعض العملات العربية، مثل الريال السعودي والدينار الكويتي، تحركات طفيفة في الأسعار.

ويأتي هبوط أسعار العملات اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون في السوق قرارات البنك المركزي المصري المقبلة بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الصرف.

يُذكر أن أسعار العملات تخضع لعوامل متعددة، منها أداء الاقتصاد العالمي، وتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي والتدفقات الدولارية، ومع استمرار التقلبات في الأسواق، يظل سوق الصرف تحت متابعة دقيقة من قبل البنوك والمحللين الاقتصاديين.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد تراجعها بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 والتي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.32 جنيه، وسعر البيع 50.46 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما قفز سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 56.51 جنيه، والبيع عند 56.67 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وهبط مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.42 جنيه، والبيع عند 13.45 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.70 جنيه، والبيع عند 13.74 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 163.72 جنيه، فيما جاء البيع 164.20 جنيه.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أسباب تراجع سعر الذهب وتوقعات الأيام المقبلة

تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء