تعرف على أسباب تراجع سعر الذهب وتوقعات الأيام المقبلة

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 بشكل ملحوظ داخل الأسواق المحلية والعالمية، متأثرا بانخفاض الذهب عالميا، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا وسجل سعر الأوقية (الأونصة) هبوطا بنسبة 3.19% ليصل إلى 3,229.06 دولار.

جاء تراجع الذهب في مصر عقب الإعلان عن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، والذي كان له تأثيرات مباشرة على أسواق الذهب، حيث أدى إلى تراجع كبير في الأسعار على الصعيدين المحلي والعالمي.

توقعات أسعار الذهب 2025

تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار الذهب، خلال الأيام القادمة، خاصة إذا استمر الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين في خفض التوترات الاقتصادية العالمية.

ومع غياب أي تحركات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، فإن الذهب قد يفقد بعض جاذبيته كملاذ آمن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

يحرص الموجز على متابعة حركة سعر الذهب داخل الأسواق، حيث يهتم الملايين بمعرفة أسعار المعدن الاصفر، ووفقا لما أعلنته الشعبة العامة للمشغولات الذهبية جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم داخل الأسواق

سجل الذهب عيار 24 سعر البيع 5,246 جنيهًا وسعر الشراء 5,211 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 22، سعر البيع 4,809 جنيهًا وسعر الشراء 4,777 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 21، سعر البيع 4,590 جنيهًا وسعر الشراء 4,560 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 18، سعر البيع 3,934 جنيهًا وسعر الشراء 3,909 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 14، سعر البيع 3,060 جنيهًا وسعر الشراء 3,040 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 12، سعر البيع 2,623 جنيهًا وسعر الشراء 2,606 جنيهًا.

الأونصة سجلت سعر البيع 163,160 جنيهًا وسعر الشراء 162,094 جنيهًا.

الجنيه الذهب بلغ سعر البيع 36,720 جنيهًا وسعر الشراء 36,480 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب

تأثرت أسعار الذهب بشكل مباشر، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد أثر سلبًا على الإقبال عليه كاستثمار آمن.

شهدت الأسواق العالمية نوعًا من التفاؤل بعد الإعلان عن الاتفاق، ما دفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب والاتجاه نحو الاستثمار في الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات، هذا التوجه أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل عام في أسواق الذهب.

وعكست أسواق الذهب المحلية في مصر هذا التراجع الحاد في الأسعار العالمية، حيث شهدت السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأعيرة المتداولة.

وتعتبر أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تأثيرًا في السوق المحلي، حيث شهدت تراجعًا كبيرًا وصل إلى 300 جنيه مقارنةً بسعر الأمس، وبذلك سجل سعر الجرام من عيار 21 اليوم 4,590 جنيهًا للبيع و4,560 جنيهًا للشراء.

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