سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأربعاء..استقرار نسبي وتوقعات بمزيد من الانفراجة

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بأسعار السلع الأساسية، يظل السكر على رأس قائمة الاهتمامات اليومية، خاصة بعد أزمة الارتفاعات السابقة، ومع حلول اليوم الأربعاء، سجلت الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار السكر، وسط وفرة في المعروض وجهود حكومية لضبط السوق وتأمين الاحتياجات.

ويعرض لكم الموجز سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء.

أسعار السكر اليوم في الأسواق:

رصد "الموجز" تفاوتًا بسيطًا في أسعار السكر بحسب نوعه ومصدر بيعه، وجاءت كالتالي:

السكر المعبأ: بلغ متوسط السعر نحو 36.22 جنيهًا للكيلو.

السكر الأبيض الحر: تفاوتت الأسعار بين

32.95 جنيهًا

34.75 جنيهًا

حتى 42.00 جنيهًا للكيلو، حسب الشركة والعلامة التجارية.

السكر التمويني: لا يزال ثابتًا عند 12.60 جنيهًا للكيلو داخل منظومة الدعم.

ويلاحظ المستهلكون أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجيًا مقارنة بذروتها في أواخر 2023، حين تجاوز السعر حاجز 45 جنيهًا في بعض المناطق.

احتياطي آمن يغطي 6 إلى 12 شهرًا

أكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو رقم يضمن تغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر، وفقًا لمعدل الاستهلاك السنوي البالغ 3.5 مليون طن.

وأوضحت أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، موزعًا بين قصب السكر (835 ألف طن)، وبنجر السكر (1.7 مليون طن)، إضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخرجة من الذرة.

ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد الدولة على استيراد نحو 700 ألف طن من السكر الخام سنويًا، أغلبها من البرازيل، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

قرار الحظر يحمى الأسواق من تقلبات العالم

في ضوء التحديات الاقتصادية الدولية، قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، وهو قرار احترازي لضمان عدم تكرار أزمة نقص المعروض.

ويهدف الحظر إلى حماية السوق المحلي، ومنع تسرّب كميات السكر إلى الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، خاصة بعد انخفاض الإنتاج في دول كبرى مثل البرازيل والهند نتيجة التغيرات المناخية.

الغرف التجارية: لا أزمة في السكر.. والاكتفاء الذاتي قريبًا

صرّح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 99%، بفضل التوسعات في زراعة البنجر ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أن القطاعين العام والخاص يمتلكان احتياطات كافية من السكر تكفي من 6 إلى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن السعر بدأ في التراجع التدريجي نتيجة هذه الوفرة.

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