هدوء في سوق الصرف.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه 17 يونيو 2025

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 17 يونيو 2025، وذلك في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين لقرارات السياسة النقدية المرتقبة وتطورات السوقين المحلي والعالمي.

وبحسب شاشات التداول بالبنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.20 جنيهًا للشراء، و50.34 جنيهًا للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات تتراوح بين 50.18 و50.21 جنيهًا للشراء، و50.28 إلى 50.31 جنيهًا للبيع.

ويعرض لكم الموجز سعر الدولار اليوم .

تحركات طفيفة في السوق المصرفي

على الرغم من استقرار السعر بشكل عام، شهدت بعض البنوك تحركات طفيفة بواقع قرش إلى قرشين مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.21 جنيهًا للشراء و50.31 جنيهًا للبيع، فيما بلغ السعر في بنك CIB نحو 50.17 جنيهًا للشراء و50.27 جنيهًا للبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل السعر الأعلى اليوم عند 50.67 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع، نتيجة للطلب المرتفع نسبيًا على العملة الأمريكية من عملاء الشركات والاستيراد.

عوامل مؤثرة على استقرار الدولار

يرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الدولار خلال الفترة الحالية يعود إلى حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق، بالإضافة إلى استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للقطاعات الحيوية، فضلاً عن التحسن في معدلات التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

ويترقب السوق المحلي باهتمام نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري، والتي قد تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل استقرار معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا.

توقعات وتحذيرات

ويؤكد خبراء أن سعر الدولار مرشح للبقاء في نطاقه الحالي على المدى القصير، ما لم تحدث مفاجآت قوية في السوق العالمي أو تغيرات على مستوى الاحتياطي النقدي. وينصح الاقتصاديون المستثمرين والمستوردين برصد تحركات السوق أولاً بأول، وتجنب اتخاذ قرارات مبنية على توقعات غير مدعومة ببيانات.

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