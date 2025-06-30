حقيقة زيادة أسعار السلع التموينية وموعد صرف شهر يوليو في المنافذ

استقرار في أسعار السلع التموينية وتوافر كامل في الكميات.. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، صرف السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية عن شهر يوليو، وذلك عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل بقالين التموين، مشروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، ويستعرض الموجز الاسعار وتفاصيل الصرف.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن أسعار السلع التموينية المخصصة على البطاقات لم تشهد أي زيادات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية العالمية.

مخزون استراتيجي آمن يكفي لأكثر من 6 أشهر

وأشارت وزارة التموين إلى أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، مشددة على أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ويكفي لأكثر من 6 أشهر قادمة. ولفتت إلى أن خطة الوزارة تركز على ضمان استمرار الإمدادات الغذائية دون انقطاع، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025

وفيما يلي أبرز أسعار السلع التموينية التي سيتم صرفها في يوليو دون أي تعديل:

زيت خليط (800 مل): 30 جنيهًا

سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيهًا

دقيق معبأ (1 كجم): 18.00 جنيهًا

مكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

فول معبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

عدس مجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

تونة مفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

جبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

لبن مجفف (125 جم): 25.50 جنيهًا



تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار

شددت وزارة التموين على التزامها الكامل بضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما دعت المواطنين إلى التفاعل مع قنوات التواصل المخصصة للإبلاغ عن المخالفات التموينية، بما يساهم في تحسين أداء المنظومة والحفاظ على حقوق المستهلكين.

جهود يومية لمراقبة الأسعار وتوفير الخدمة

تواصل وزارة التموين حملاتها اليومية لمتابعة صرف المقررات التموينية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية، إلى جانب التحقق من جودة السلع وتوافرها في المنافذ، كما أكدت الوزارة أنها ترحب بأي شكاوى من المواطنين، ويتم التعامل معها على الفور من خلال الخط الساخن 16528.

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