صرف 500 جنيه دعم إضافي على بطاقات التموين .. التفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويجري حاليًا صرف مبلغ 500 جنيه للدعم الاضافي على بطاقات التموين، للمستحقين كدعم مجمع عن شهري مارس وأبريل 2025، ويستعرض الموجز خلال السطور التالية نص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تمديد فترة صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين .

الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تمديد فترة صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تمديد فترة صرف الدعم الإضافي حتى نهاية مايو الجاري، موضحًا أن القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال الشهور السابقة.

وكشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من هذا الدعم الإضافي، الذي تم البدء في صرفه منذ مارس الماضي.

وتتراوح قيمة الدعم بين 125 و250 جنيهًا شهريًا حسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة أكثر من 4 مليارات جنيه تتحملها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

رسائل جديدة على بونات الخبز

بدأت وزارة التموين في إدراج رسائل توضيحية جديدة على بونات صرف الخبز، تُفيد بإضافة دعم شهر أبريل للمستفيدين المؤهلين، وفقًا لقواعد بيانات الوزارة.

وتوضح الرسائل قيمة الدعم المستحق وعدد الأشهر غير المصروفة، لتسهيل عملية المتابعة من قِبل المواطنين.

صرف 500 جنيه دعمًا مجمعًا

للمواطنين الذين لم يحصلوا على منحة شهر مارس، يُصرف لهم الدعم بشكل مجمع بقيمة 500 جنيه في حالة استحقاقهم لمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، أو 250 جنيهًا إذا كانت قيمة الدعم الشهري 125 جنيهًا فقط.

وأكدت وزارة التموين أن الصرف مستمر حتى 31 مايو 2025 من خلال جميع منافذ التموين المعتمدة.

آلية صرف السلع ضمن الدعم الإضافي

يتم صرف الدعم الإضافي على هيئة سلع غذائية حرة، ويمكن للمواطن اختيار ما يناسبه من قائمة تضم أكثر من 30 صنفًا غذائيًا. وقد حددت الوزارة نموذجًا لتوزيع السلع وفقًا لقيمة الدعم كما يلي:

• بطاقة فرد واحد (125 جنيهًا): صرف 2 كجم سكر حر + زجاجة زيت حر.

• بطاقات من فردين أو أكثر (250 جنيهًا): صرف 4 كجم سكر حر + 2 زجاجة زيت حر.

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