خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 من الهاتف المحمول.. إليك الرابط

تحديث بطاقة التموين 2025 من الهاتف.. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، مما يسمح للمواطنين بإجراء التعديلات اللازمة دون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا إلى الجهات الحكومية.

ويُمكن للمواطنين، تحديث بطاقة التموين 2025 من الهاتف بكل سهولة، بما في ذلك إضافة المواليد الجدد وتعديل البيانات الشخصية، وقد شهدت الأيام الأخيرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على تحديث بطاقاتهم التموينية، لضمان استمرار صرف الدعم التمويني للأسر المستحقة.

تحديث بطاقة التموين 2025 من الهاتف

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 من الهاتف المحمول إذ يمكن لأي مواطن يمتلك بطاقة تموينية مفعلة أن يقوم بتحديث بياناتها من خلال الموبايل.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 من الهاتف المحمول

الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية. النقر على خدمة تفعيل بطاقة التموين أو تحديث بيانات بطاقة التموين، حسب الحاجة. إدخال بيانات البطاقة التموينية المطلوبة، مثل رقم البطاقة والرقم القومي. تحديد المستفيدين المدرجين على البطاقة. الضغط على زر موافق ثم التالي. يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تتضمن كود تفعيل البطاقة. إدخال الكود في المكان المخصص لتأكيد التحديث.

كما نعرض أيضًا خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية وهي كالتالي:

خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية

يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على البوابة، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجوده.

الدخول إلى خدمة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في البطاقة.

يتم إدخال بيانات المولود، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي.

تحديد صلة القرابة «ابن-ابنة» ثم الضغط على ضم الأبناء وإضافة.

ويجب أن تكون البطاقة التموينية تحتوي على ثلاثة أفراد على الأقل، مع السماح بإضافة فرد رابع للأسر المستحقة للدعم.

شروط إضافة المواليد الجدد

كما يجب أن يكون عمر المولود لا يقل عن 4 سنوات.

وأن تكون الأسرة مدرجة ضمن الفئات المستهدفة من الدعم التمويني.

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