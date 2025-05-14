موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025.. اعرف القائمة والأسعار

موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025.. يبحث العديد من المواطنين عبر شبكة الإنترنت عن موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025.

وفي هذا الصدد، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف أسعار السلع الأساسية في المنافذ التموينية لشهر يونيو 2025، مؤكدة استمرار توافر المنتجات بأسعار مدعمة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتشمل القائمة السلع التموينية الرئيسية مثل الزيت، السكر، الأرز، الدقيق، والبقوليات، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة أي تقلبات سعرية.

موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025

الموجز يرصد موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025، إذ أكدت الوزارة أن المنافذ التموينية ستواصل ضخ كميات كافية من السلع لضمان عدم حدوث نقص، مشيرة إلى وجود رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو عمليات احتكار، كما تم التنسيق مع الشركات الموردة لضمان انتظام عمليات التوريد بما يضمن استمرارية توفير المنتجات للمستفيدين من الدعم.

ويترقب المواطنون تحديثات موعد صرف السلع التموينية لشهر يونيو 2025 والأسعار شهريًا، فمن المقرر أن يبدأ الصرف مع بداية الشهر المقبل، حيث تعد المنافذ التموينية أحد المصادر الأساسية للحصول على السلع بأسعار مناسبة، في ظل توجه الحكومة لدعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

ضخت الوزارة كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة.

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر مايو 2025 لأصحاب البطاقات، ويستمر الآن الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، إذ توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

ويصرف أصحاب البطاقات التموينية السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفًا من السلع دون زيادة في الأسعار.

ووفقًا لقرارات الحكومة، فإن نحو 10 ملايين أسرة تستفيد من هذه الزيادة، حيث تشمل:

- 125 جنيهًا إضافيًا لبطاقات التموين التي تضم فردًا واحدًا.

- 250 جنيهًا إضافيًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر، لدعم أول طفلين في كل أسرة.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر السلع التموينية بشكل كامل.

ووفقًا لوزارة التموين، فإن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2025 ضمَّت الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها من الأصناف وجاءت أسعارها كما يلي:

الزيت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيها.

السكر: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الدقيق: دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم بسعر 18 جنيها.

الخل 5%: 900 مل بسعر 6 جنيهات.

المكرونة: 800 جرام بسعر 13 جنيها. و400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

اللبن المجفف: 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

صابون الغسيل: 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

صابون التواليت: 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق الغسيل الأتوماتيك: 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق الغسيل العادي اليدوي: 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

الطحينة البيضاء: ظرف 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.

المربى: أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

الجبن الأبيض: 125 جراما بسعر 4.50 جنيه.

الجبنة تتراباك: 500 جرام بسعر 14 جنيهًا، بينما يبلغ سعر 250 جراما 7.50 جنيه.

البسكويت يويوز ويفر: أنواع بسعر 2.75 جنيه.

الشاي الناعم: 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

البسكويت بوو: أنواع بسعر 3.75 جنيه.

البسكويت تومورو: أنواع بسعر 3 جنيهات.

سائل غسيل الأواني: 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان: 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

بار حلاوة طحينية سادة: 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

التونة المفتتة: وزن 140 جراما بسعر 18 جنيهًا.

الفول المعبأ: 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

المسلي الصناعي: 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

العدس المجروش: 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

الصلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

ملح الطعام: 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

اقرأ أيضًا:

أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر مارس 2025 والمنحة الرمضانية

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025.. إليك القائمة