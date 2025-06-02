التموين تطرح خرافًا وأبقارا حية للأضاحي بأسعار تنافسية استعدادًا لعيد الأضحى 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن بدء افتتاح 21 شادراً رئيسيًا لبيع الأضاحي الحية من الخراف والأبقار بجميع محافظات الجمهورية، بأسعار تنافسية في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، ويستعرض الموجز تفاصيل واسعار الأضاحي.

أسعار الأضاحي الحية لعام 2025

بحسب تصريحات الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فإن الشوادر المتاحة للمواطنين تقدم:

الخراف الحية بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

الأبقار الحية بسعر 190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.



وأكد ناجي أن الهدف من تلك الأسعار هو التيسير على المواطنين وتوفير لحوم الأضاحي بجودة عالية وسعر مناسب لجميع الفئات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

إلى جانب الأضاحي الحية، طرحت الوزارة من خلال المجمعات الاستهلاكية مجموعة متنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين، وجاءت الأسعار كالتالي:

لحم سوداني طازج: 285 جنيهًا/ كجم

لحم بقري طازج: 350 جنيهًا/ كجم

لحم جاموسي طازج: 260 جنيهًا/ كجم

لحم ضاني بلدي مذبوح: 400 جنيهًا/ كجم

لحم ضاني مجمد: 390 جنيهًا/ كجم

لحم مجمد مستورد: 210 جنيهات/ كجم

كتف بتلو مجمد بالعظم: 190 جنيهًا/ كجم

دواجن مجمدة (1 كجم): 110 جنيهات



استعدادات موسعة لضمان وفرة السلع وضبط الأسواق

أوضح ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًا كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، بالإضافة إلى السلع الأساسية الأخرى، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الأمان الغذائي ومنع أي ممارسات احتكارية خلال موسم عيد الأضحى.

وتشمل الخطة متابعة مستمرة لحركة البيع داخل المجمعات والشوادر لضمان استقرار الأسعار وتوفير الكميات المناسبة بجميع المحافظات، بما يعزز من قدرة المواطن على شراء احتياجاته دون أعباء إضافية.

مبادرات لضمان الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة التموين لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على السلع الغذائية، حيث تسعى الدولة إلى تقديم المنتجات الاستراتيجية بأسعار مدعومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

خدمات الشوادر والمجمعات مستمرة حتى نهاية العيد

من المقرر أن تستمر خدمات المجمعات والشوادر حتى نهاية موسم عيد الأضحى، وسط رقابة مشددة لضمان جودة اللحوم والتزام التجار بالأسعار الرسمية، ما يتيح فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على أضحية مناسبة بأسعار مدروسة ودون استغلال.

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