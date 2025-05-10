أسعار الأضاحي 2025.. تعرف على سعر العجول والخرفان

يبحث العديد من المسلمين عن أسعار الأضاحي، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك 2025 ، وكذلك أسعار اللحوم .

وتشهد الأسواق إقبالًا متزايدًا بنسبة كبيرة من قبل المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، حيث يتركز اهتمام المستهلكين بشكل خاص على أسعار الخرفان والماعز، والأبقاروالجمال، التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع إلى الإقبال الكبير على شراء اللحوم استعدادًا للعيد وما يصاحبه من ولائم وعزومات، التي تُعد جزءًا أصيلًا من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، ويعرض الموجز خلال السطور التالية أسعار الأضاحي اليوم السبت 10-5-2025.

أسعار الأضاحي 2025

يتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم “العجول” من 180 لـ 190 جنيها.

وسعر كيلو الماعز والخراف يصل لـ200 جنيه للكيلو،د.

أما سعر كيلو اللحم الجاموسي يتراوح من 155 لـ 170 جنيها .

وتتراوح سعر البقرة بين 80 ألف جنيه و90 ألفا.

ويبلغ سعر الجاموسة حوالي 60 ألف جنيه إلى 110 ألاف جنيه.

و الأضاحي الصغيرة تبدأ من 7000 جنيه والكبيرة 40 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي



أسعار اللحوم اليوم السبت

اللحم الكندوز البلدي يتراوح بين 380 و450 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والمنطقة

اللحم الضأن البلدي يبلغ نحو 450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم البلدي يستقر عند 260 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البرازيلي المجمد يبلغ نحو 250 جنيهًا للكيلو

الكبدة المجمدة تستقر عند 160 جنيهًا للكيلو

اللحوم البلدي الطازجة تباع بسعر 280 جنيهًا للكيلو

الكبدة تسجل نحو 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 270 جنيها.

والمفروم البقري 260 جنيها.

والكفتة 260 جنيها.

والبرجر 280 جنيها والبوفتيك والفلتو وعرق التربييانكو 300 جنيه.

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