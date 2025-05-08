الإفتاء: يجوز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأسرته في عيد الأضحى

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال متكرر يتعلق بجواز الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته، وفي فتوى رسمية، أكدت دار الإفتاء أن الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأسرته، بما في ذلك الزوجة والأبناء، جائزة ومشروعة، وذلك وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة.

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الأضحية عن الأسرة: حكم شرعي ثابت

تعد الأضحية سنة مؤكدة على المسلمين القادرين في عيد الأضحى، ويُفضل أن تكون الأضحية عن كل فرد من أفراد الأسرة، ولكن إذا كان الشخص يرغب في التضحية عن نفسه وأسرته بكبش واحد، فإن ذلك يجوز شرعًا، وفقًا لما أكده العلماء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: "ضَحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته بكبش واحد"، وهو ما يؤكد جواز التضحية بكبش واحد عن الرجل وأسرته، بشرط أن يشمل الأفراد المعالين، مثل الزوجة والأبناء.

شروط الأضحية بكبش واحد

أكدت دار الإفتاء أنه لا يُشترط أن يضحي كل فرد في الأسرة بكبش منفصل، بل يمكن أن يتم التضحية بكبش واحد نيابة عن الرجل وزوجته وأولاده القصر، كما يجوز أن يكون هذا الكبش عن الرجل نفسه وأهل بيته الذين يعولهم، من دون أن يشمل ذلك الأقارب غير المعالين، مثل الوالدين أو الأخوة.

كيف يتم توزيع الأضحية؟

ينبغي أن يتم توزيع الأضحية بشكل منصف، حيث يُنصح بتوزيع لحم الأضحية على ثلاث حصص: جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأقارب، وجزء آخر يُحتفظ به للأسرة. يتم ذلك وفقًا للأحكام الشرعية لتوزيع الأضحية في العيد.

نصيحة مهمة

تُوصي دار الإفتاء في فتواها الجميع بأن يتأكدوا من صحة نية الأضحية وأن تكون الأضحية صحيحة ومطابقة للشروط الشرعية ،كما يجب على المسلم التأكد من أن الأضحية قد تمت في الوقت المحدد، الذي يبدأ من صباح يوم العيد وينتهي قبل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق.

فإن الأضحية سُنة عظيمة تبعث في النفس شعورًا بالفرح والتقوى، وتعد فرصة لتقديم التضحية في سبيل الله، ومن خلال هذا الحكم الشرعي، يطمئن المسلمون إلى أنه يمكنهم أداء هذه الشعيرة الهامة عن أنفسهم وأسرهم بكبش واحد، مما يسهل عليهم أداء هذه الفريضة العظيمة.

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