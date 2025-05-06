صيام المتمتع في الحج.. الحل الشرعي عند العجز عن الهدي..الأفتاء تحسم الأمر

يعتبر موسم الحج من أهم الشعائر الدينية التي يتوافد إليها المسلمون من جميع أنحاء العالم، وفي إطار فتاوى الحج، توجد بعض الأحكام التي تخص المتمتع بالحج، وخصوصًا ما يتعلق بصيام الأيام الثلاثة في حال عدم القدرة على تقديم الهدي.

ويعرض لكم الموجز حكم صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي.

تعريف المتمتع في الحج:

المتمتع هو الشخص الذي يؤدي مناسك العمرة أولاً في أشهر الحج، ثم يتحلل منها ليتمم مناسك الحج بعد فترة قصيرة، ويعتبر هذا النوع من الحج واحدًا من الأنواع الثلاثة التي يجوز للمسلم أن يؤديها، إلى جانب القارن والمفرد.

حكم صيام الأيام الثلاثة:

إذا لم يستطع المتمتع تقديم الهدي، وهو كفارة فرضت على المتمتع من أجل إتمام مناسك الحج، فإنه يكون ملزمًا بصيام ثلاثة أيام ،ويحدث هذا في حالة العجز المالي، حيث لا يستطيع شراء الهدي بسبب الظروف المالية الصعبة.

بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، يُسمح للمتمتع بصيام الأيام الثلاثة في أي وقت بعد إتمام العمرة وقبل الشروع في الحج، ومع ذلك، يُفضل أن يُصام في الأيام التي تسبق الحج مباشرة، وهي يوم السابع (يوم التروية)، ويوم الثامن (يوم عرفة)، ويوم التاسع (يوم عرفة)، وتُعد هذه الأيام من أبرز أيام الحج، ويمثل صيامها جزاء التمتع بالعمرة والحج في نفس الموسم.

الغاية من الصيام:

صيام هذه الأيام الثلاثة يعد بديلاً عن تقديم الهدي، ويهدف إلى التخفيف عن المتمتع الذي لا يستطيع توفير الهدي بسبب ضيق الحال أو عدم القدرة المالية، والمقصود من الصيام هو إتمام فريضة الحج بشكل صحيح رغم العجز عن تقديم الهدي ،كما أن هذا الخيار يشجع على العدالة في توزيع العبء بين الحجاج، ويسمح للمسلم بمواصلة أداء المناسك دون أن يضطر للتنازل عن جزء من شعائر الحج بسبب قلة المال.

قيود على صيام أيام التشريق:

من المهم أن نوضح أنه في حال صيام المتمتع، لا يجوز له صيام أيام التشريق، وهي الأيام التي تلي يوم العيد (اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة)، وتحظر الشريعة الإسلامية على الحجاج صيام هذه الأيام، لأن هذه الأيام خصصت للتكبيرات والأعمال المرتبطة بتقديم الأضاحي.

وختامًا، يُعتبر صيام الأيام الثلاثة في الحج خيارًا متاحًا للمتمتع الذي لا يستطيع تقديم الهدي، وهو حل من حلول الشريعة الإسلامية لمساعدة الحجاج على إتمام مناسكهم في ظل ظروف مالية صعبة، ويعكس ذلك مرونة الدين الإسلامي في معالجة القضايا الطارئة والتخفيف عن المسلمين.

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