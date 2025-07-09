استئناف التداول في البورصة المصرية اليوم

تُعلن البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء الموافق 9يوليو2025، ويأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق وأيضًا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة، ويستعرض الموجز التفاصيل

دعوة للتحلي بالحكمة في القرارات الاستثمارية

وتؤكد البورصة المصرية في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

التزام مستمر بالعدالة والشفافية

وتجدد البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.

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