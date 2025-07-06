صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين

في جلسة اتسمت بالتفاؤل وأداء قوي للأسهم المصرية، أنهت البورصة تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين، لتكسب السوق نحو 15 مليار جنيه في يوم واحد.

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الأحد داخل المنطقة الخضراء، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% ليغلق عند 32913 نقطة، فيما قفز مؤشر EGX Islamic (مؤشر الشريعة) بنسبة 1.18% مسجلًا 3463 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.21% ليصل إلى 13661 نقطة، وزاد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44% ليغلق عند 10150 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب بلغت 15 مليار جنيه، ليصل إلى 2.353 تريليون جنيه مقابل 2.338 تريليون في ختام جلسة الأربعاء الماضي.

اتجاهات التداول: المصريون يدعمون السوق

اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي 143.3 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 106.5 مليون جنيه، وكذلك الأجانب بصافي بيع 36.85 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 4.49 مليار جنيه، بتنفيذ 114.2 ألف عملية على 1.573 مليار ورقة مالية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم

القاهرة الوطنية للاستثمار: صعد بنسبة 20% ليغلق عند 57.4 جنيه.

سبأ الدولية للأدوية: ارتفع بنسبة 13.75% ليصل إلى 1.8 جنيه.

أكت فاينانشال: بنسبة نمو 10.37% مسجلًا 3.3 جنيه.

العربية لاستصلاح الأراضي: بنسبة 8.67% عند 102.9 جنيه.

القاهرة للخدمات التعليمية: بنسبة 7.67% ليغلق السهم عند 36.2 جنيه.

📉 الأسهم الأكثر تراجعًا في تعاملات الأحد

مطاحن مصر الوسطى: تراجع بنسبة 6.3% ليصل إلى 64.2 جنيه.

العامة للصوامع والتخزين: بنسبة هبوط 5.16% عند 260.9 جنيه.

وثائق أودن للاستثمار – كسب: انخفضت بنسبة 5% إلى 4.7 جنيه.

وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقاري: بنسبة 4.77% ليسجل 12.9 جنيه.

مطاحن ومخابز الإسكندرية: بنسبة تراجع 3.7% ليغلق عند 31.6 جنيه.

ويرصد موقع الموجز نظرة عامة على البورصة المصرية (EGX)

تلعب البورصة المصرية دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو والازدهار وجذب الاستثمارات للبلاد. كانت البورصة سابقاً تشمل بورصتي الإسكندرية التي تأسست عام 1883، والقاهرة التي تأسست في عام 1903، واستمرتا بالعمل ككيانين مستقلين حتى عام 1997، حين تم اتخاذ قرار بتوحيدهما تحت اسم "البورصة المصرية".

تعتبر البورصة المصرية السوق الرسمي الوحيد لتداول الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية، وهي المنصة التي يجتمع فيها المستثمرون لتبادل الأسهم والسندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية المتنوعة. كما تسعى البورصة جاهدةً إلى توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وذلك من خلال ضمان الشفافية والكفاءة في إجراء المعاملات المالية، وتطبيق أحدث الأنظمة والقوانين التي تضمن حماية المشاركين في السوق.

أهداف البورصة المصرية تتعدى كونها مجرد سوق لتداول الأدوات المالية، إنما تسعى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية على نطاق أوسع، والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:

دعم النمو الاقتصادي؛ حيث تساهم البورصة في تمويل المشاريع الاستثمارية، مما يساعد على نمو الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.

تعمل البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

تساعد البورصة الشركات المصرية في الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، مما يعزز قدرتها التنافسية.

توفر البورصة للمواطنين داخل جمهورية مصر فرصاً متنوعة للاستثمار وزيادة مدخراتهم وتحقيق عوائد مجزية.

ساعات التداول في البورصة المصرية

تُجرى عمليات التداول في البورصة المصرية على مدار أيام الأسبوع، باستثناء العطلة الأسبوعية التي تشمل يومي الجمعة والسبت، إضافةً إلى الإجازات الرسمية المعتمدة مثل الأعياد الدينية والوطنية.

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