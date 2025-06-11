أسعار الأرز اليوم 11 يونيو 2025 تبدأ من 22 جنيهًا وتستقر بالأسواق

شهدت أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع توافر الكميات المطروحة في الأسواق، وتنوع الخيارات أمام المستهلكين من حيث النوع والسعر، و يأتي هذا في ظل المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والحد من أي تلاعب في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية التي تمس احتياجات الأسر المصرية يوميًا.

ويعرض لكم الموجز أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.

تفاصيل الأسعار اليوم:

الأرز الأبيض المعبأ: سجل سعر الكيلو ما بين 34.86 إلى 35.22 جنيهًا حسب الجودة والشركة المنتجة.

الأرز الأبيض السائب: تراوح سعر الكيلو بين 26.75 إلى 28.26 جنيهًا، ويُعد الخيار الأرخص نسبيًا والأكثر توافرًا في الأسواق الشعبية.

الأرز الحبة العريضة: بلغ متوسط السعر 28 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الأرز الحبة الرفيعة: تراوح السعر بين 25 إلى 27 جنيهًا.

أما في بعض المحافظات، فقد تم رصد أقل سعر يبدأ من 22 جنيهًا للكيلو في منافذ بيع محددة، خاصة في القرى وبعض الأسواق الريفية.

أسباب الاستقرار النسبي:

أرجع تجار وموردون هذا الاستقرار إلى عدة أسباب، أبرزها:

زيادة المعروض من الأرز المحلي بعد انتهاء موسم الحصاد.

ضبط منظومة التداول من خلال مراقبة الأسعار في سلاسل التوريد والتوزيع.

تدخل الدولة بطرح الأرز في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة تقل عن السوق.

الأرز في المجمعات الاستهلاكية:

تطرح وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز ضمن منظومة الدعم، حيث يصل سعر الكيلو إلى 20 – 22 جنيهًا، ما يمثل دعمًا كبيرًا لشريحة واسعة من المواطنين.

تأثير الأسعار على المستهلك والأسواق

مع تزايد الأعباء المعيشية، يشكل استقرار أسعار الأرز عاملًا مطمئنًا للمواطنين، لا سيما أن الأرز يُعد من السلع الأساسية في جميع المنازل المصرية ،وقد أبدى عدد من المواطنين ارتياحهم النسبي للأسعار الحالية، مؤكدين أهمية استمرار الرقابة لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل مفاجئ، وفي المقابل، يطالب بعض التجار بضرورة تسهيل إجراءات التوريد وخفض تكلفة النقل لتقليل الضغط على حلقات التوزيع وضمان استمرار الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

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