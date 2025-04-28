أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 28-4-2025 داخل الأسواق

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين 28-4-2025، استقرار داخل الأسواق والمضاىب بجميع المحافظات، حيث سجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 17,400 جنيه مصري، بينما بلغ رفيع الحبة حوالي 16,000جنيه مصري.

جاء استقرار أسعار الأرز نتيجة لحالة التوازن بين العرض والطلب، حيث تستمر الأسواق في توفير المعروض بشكل كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين.

أسعار الأرز اليوم

أسعار الأرز الشعير في مصر للمستهلك

وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار أن استقرار أسعار الأرز الشعير خلال الفترة المقبلة، إلا إذا حدثت تغيرات مفاجئة في تكاليف النقل أو السياسات المتعلقة بالزراعة، وينصح المستهلكون بمراقبة الأسعار بشكل دوري واستغلال الفترات المستقرة في الشراء أو التخزين بالجملة.

أسعار الأرز الشعير اليوم داخل الأسواق

كما يحرص المزارعين والتجار، على متابعة تحركات أسعار الارز الشعير، ولذا يرصد الموجز تحديث أسعار السلع الغذائية وخاصة الأرز الشعير وفقا لما تعلنه بوابة أسعار مجلس الوزراء، وقد سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين الموافق 27-4-2025، الأرقام الآتية:

أسعار الأرز الشعير اليوم

الأرز الشعير عريض الحبة: سجل سعر الطن 17,400 جنيه مصري.

الأرز الشعير رفيع الحبة: سجل سعر الطن 16,000جنيه مصري.

أسعار الأرز الأبيض اليوم



الأرز الأبيض رفيع الحبة: سجل سعر الطن 25,000 جنيه مصري.

الأرز الأبيض عريض الحبة: يتراوح سعر الطن بين 27,000 و28,000 جنيه مصري.

أسعار مشتقات الأرز في السوق

السرس المطحون: 2,000 جنيه للطن.

الكونة: 13,000جنيه للطن.

الكسر الناعم: 13,500جنيه للطن.

الكسر الخشن: 17,500 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز المعبأ

كيلو الأرز الأبيض المعبأ: 39 جنيهًا.

كيلو الأرز الأبيض السائب: 26.75 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم

كيلو المكرونة المعبأة: 27.69 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.40 جنيه.

كيلو العدس الأصفر المعبأ: 65.46 جنيه.



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