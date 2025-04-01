أسعار الأرز في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025:استقرار في الأسعار

شهدت أسعار الأرز في الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا مع بداية شهر أبريل 2025، حيث تراوحت أسعار الأرز حسب نوعه وجودته في الأسواق المحلية، ويعتبر الأرز من أبرز السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المصريين في طعامهم اليومي، لذا فإن تغييرات أسعار الأرز تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسر.

ويعرض لكم الموجز سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق.

أسعار الأرز المعبأ في الأسواق

تمكنت بعض العلامات التجارية الشهيرة من فرض نفسها في سوق الأرز المصري، حيث سجلت أسعار الأرز المعبأ في الأسواق أسعارًا تتراوح بين 26 و35 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك وفقًا للعلامة التجارية والجودة، والأرز المعبأ يتميز بتعبئته في أكياس محكمة مما يجعله أكثر ضمانًا من حيث النظافة والخلو من الشوائب، وهو ما يفضله العديد من المواطنين.

تختلف الأسعار باختلاف العلامات التجارية؛ حيث سجلت بعض العلامات الشهيرة مثل "الضحى" و"ريحانة" أسعارًا تتراوح بين 38 و40 جنيهًا للكيلو، ويعتبر الأرز المعبأ من هذه العلامات مفضلًا لدى العديد من الأسر المصرية بسبب جودته وثبات سعره النسبي مقارنة ببقية الأنواع.

أسعار الأرز السائب

أما بالنسبة للأرز السائب، فقد شهد هو الآخر استقرارًا في سعره حيث سجل سعر كيلو الأرز السائب حوالي 27 جنيهًا، ويعتبر الأرز السائب خيارًا اقتصاديًا للكثير من الأسر في مصر، خاصة في المناطق الريفية حيث يتم شراء الأرز بكميات أكبر، ورغم أن الأرز السائب قد يحتوي على بعض الشوائب مقارنة بالأرز المعبأ، إلا أن العديد من الأسر تفضل شرائه بسبب كونه أرخص.

العوامل المؤثرة في أسعار الأرز

تتأثر أسعار الأرز بعدة عوامل، أبرزها عرض وطلب السوق، إضافة إلى التغيرات في أسعار الإنتاج المحلي و تكاليف النقل، وكذلك أسعار الشحن العالمية التي قد تؤثر على الأسعار المحلية، وعلاوة على ذلك، يُعتبر موسم حصاد الأرز المحلي عاملاً آخر يؤثر في الأسعار، حيث تنخفض الأسعار في موسم الحصاد نتيجة لتوفر الإنتاج المحلي بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر السياسات الحكومية و الضرائب المفروضة على السلع أيضًا في أسعار الأرز. الحكومة المصرية تسعى إلى ضبط الأسعار من خلال توفير الدعم لبعض المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأرز، إلا أن تقلبات السوق قد تؤدي إلى تغييرات بسيطة في الأسعار بين الحين والآخر.

التوجهات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الأرز في الأسواق المصرية مستقرة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، ولكن من الممكن أن تحدث تغييرات طفيفة مع بدء موسم الحصاد الجديد، كما قد تشهد الأسعار بعض التغيرات نتيجة لتقلبات أسعار الدولار الأمريكي في السوق المحلي.

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