أسعار طن الأرز الشعير وسعر الكيلو اليوم الثلاثاء 2025

سعر الأرز اليوم الثلاثاء، تشهد أسعار الأرز استقراراً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك، ويعد الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر الكريم، وتشهد أيضاً معدلات الطلب على الأرز ارتفاع ملحوظ فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

إليكم سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

وطرحت الكثير من الشركات المنتجة للأرز عروض على الأرز كي تتراوح الأسعار بين 26 و35 جنيهاً للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

سعر طن الأرز الشعير الرفيع اليوم الثلاثاء يتراوح بين 16800- 17700 جنيه للطن.

وسعر طن الشعير العريض يتراوح بين 17500- 17700 جنيه للطن.

وسعر أرز مصري “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

وأيضاً سعر أرز أبيض “الساعة” 1 كجم 38 جنيهاً.

وبالإضافة إلى سعر أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيهاً.

أسعار الأرز بالسوق المحلية

وشدد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

ولفت إلى إستقرار أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، ولن يكون هناك أي حاجة إلى استيراده من الخارج، مشدداً اللجوء للإستيراد في حالة حدوث أزمة، وحالياً لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في إتاحته أو أسعاره.

سعر كيلو الأرز بكافة أنواعه في كل الأماكن 2025

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