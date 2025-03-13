لن تستغني عنه بعد اليوم.. فوائد الأرز البني التي لا تعرفها!

يُعتبر الأرز البني خيارًا صحيًا غنيًا بالعناصر الغذائية، ويتميز بكونه أقل معالجة من الأرز الأبيض، ما يجعله يحتفظ بكامل أجزائه الثلاثة: الجنين، النخالة، والسويداء، هذا التكوين الفريد يمنحه قيمة غذائية عالية، ما يجعله مفيدًا لصحة القلب والجهاز الهضمي وإدارة الوزن، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتعزيز صحة العظام.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الفوائد الصحية للأرز البني ولماذا يجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي.

الأرز البني

1. يعزز صحة القلب ويحمي من الأمراض القلبية



يحتوي الأرز البني على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين صحة القلب من خلال:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تحسين تدفق الدم والحفاظ على صحة الشرايين.

كما أن الأرز البني يحتوي على مركبات الليجنين، وهي مضادات أكسدة طبيعية تساعد في تقليل الالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

2. يحسن صحة الجهاز الهضمي



يُعتبر الأرز البني مصدرًا غنيًا بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تسهم في:

تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تغذية ميكروبيوم الأمعاء، وهي مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تلعب دورًا في تحسين عملية الهضم.

تشجيع نمو البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحمي من الالتهابات المعوية.



3. يقلل خطر الإصابة بالسرطان



تشير الدراسات إلى أن تناول الأرز البني بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل:

سرطان المريء

سرطان المعدة

سرطان القولون

يعود ذلك إلى محتواه الغني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية، مثل الليجنين والفينولات، التي تحمي الخلايا من التلف وتحدّ من تكوّن الأورام السرطانية.

4. يساعد في إدارة الوزن والسيطرة على الشهية



على الرغم من احتواء الأرز البني على الكربوهيدرات، إلا أنه يُعد خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، وذلك بسبب:

ارتفاع محتواه من الألياف، مما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة.

المساعدة في تقليل دهون البطن، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

تحسين عملية التمثيل الغذائي، مما يدعم فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.

الأرز البني



5. يقوي العظام ويعزز كثافتها



يحتوي الأرز البني على نسبة مرتفعة من المنجنيز، وهو معدن أساسي لصحة العظام. ويؤدي المنجنيز دورًا مهمًا في:

تعزيز كثافة العظام والوقاية من هشاشتها.

دعم عملية تكوين العظام وتقليل خطر الكسور، خاصة لدى كبار السن.

المساهمة في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة المفاصل والأسنان.

اقرأ أيضا

سر الصحة والقوة في حبة صغيرة.. إليك فوائد اللوز المدهشة

من الموز إلى البروكلي.. أطعمة سحرية تقضي على الصداع النصفي في الصيام

