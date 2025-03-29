سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. وتوقعات لارتفاعات قادمة

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. تشهد أسعار كرتونة البيض في الأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال الأيام الأخيرة، حيث يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك بين 165 جنيهًا و170 جنيهًا حسب نوع البيض.

وفي يوم السبت 29 مارس 2025، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك حوالي 165 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 170 جنيهًا. ويعتبر هذا استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالأسابيع الماضية التي شهدت بعض التقلبات في الأسعار بسبب عوامل متعددة.

ويعرض لكم الموجز سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.

سعر البيض بالجملة

تراوح سعر كرتونة البيض بالجملة في المزارع بين 154 جنيهًا للبيض الأبيض و158 جنيهًا للبيض الأحمر ،ويسجل هذا السعر أدنى مستوى مقارنةً بأسعار المستهلك في الأسواق التجارية، حيث تضاف إليه التكاليف المتعلقة بالنقل والتوزيع والربح التجاري.

العوامل المؤثرة في سعر البيض

تتأثر أسعار البيض بعدد من العوامل الاقتصادية التي تشمل تكاليف الإنتاج من الأعلاف والطاقة، وكذلك العوامل الموسمية مثل الطقس والطلب على المنتجات خلال فترات معينة من السنة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على تكلفة الإنتاج أو زيادة الطلب خلال الأعياد أو المناسبات الخاصة قد تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في الأسعار.

إنتاج البيض في مصر

تعتبر مصر واحدة من أكبر منتجي البيض في المنطقة، حيث يُنتج حوالي 13 مليار بيضة سنويًا، ويغطي هذا الإنتاج احتياجات السوق المحلي ويعزز من قدرة البلاد على توفير البيض بأسعار معقولة، رغم التحديات الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية لأسعار البيض

على الرغم من استقرار الأسعار حاليًا، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار البيض بعض التذبذبات في المستقبل القريب بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف وارتفاع أسعار الوقود التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج ،ومن الممكن أن يتأثر الطلب على البيض في مواسم العطلات، مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار، ولذلك، يجب على المستهلكين والمتاجر متابعة الأسعار عن كثب.

وبفضل استقرار أسعار البيض في الوقت الحالي، يظل البيض أحد المصادر الرئيسية للبروتين في الغذاء المصري، مع أهمية متابعة تطورات الأسعار التي قد تتغير في المستقبل القريب.

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