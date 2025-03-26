سعر كرتونة البيض اليوم 26-3-2025 للمستهلك .. بخصم 30%

يحرص المواطنون على متابعة الأسعار يوميًا وخاصة سعر كرتونة البيض لمعرفة التغيرات في الأسواق واتخاذ قرارات الشراء.

ويشهد سعر كرتونة البيض خلال شهر رمضان، تغيرًا بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بعوامل عدة مثل حجم الطلب، وتكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف المناسبة ، ولذلك يعرض الموجز سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 26 مارس للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 154.00 و158.00 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعر الكرتونة بين 156.00 و160.00 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعر الكرتونة بين 130.00 و140.00 جنيهًا.

وزارة الزراعة طرح كميات من بيض المائدة عبر المنافذ

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة عبر منافذها الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بخصم 30%

وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

سعر كرتونة البيض اليوم 20 مارس للمستهلك

أسعار الفراخ اليوم

كما بلغ أسعار الفراخ البيضاء: تنفيذ 97.00 جنيهًا السوق 98.00 جنيهًا

سعر الدواجن الساسو: يتراوح بين 92.00 و93.00 جنيهًا

سعر الدواجن البلدي: ثابت عند 120.00 جنيهًا

سعر الفراخ الروزي: 105.00 جنيهًا

سعر الفراخ الأمهات هبرد كبير: 68.00 جنيهًا ، والأمهات الأحمر بياض: 65.00 جنيهًا

،أما الأبيض بياض: 62.00 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم

معلن شركات الكتاكيت: يتراوح بين 40.00 و50.00 جنيهًا

كتكوت أبيض قطعان: يتراوح بين 28.00 و28.50 جنيهًا

كتكوت ساسو: يتراوح بين 13.00 و14.00 جنيهًا

كتكوت بلدي: يتراوح بين 6.50 و7.00 جنيه

كتكوت هجين: يتراوح بين 8.00 و9.00 جنيه

كتكوت جيل ثاني: يتراوح بين 10.00 و11.00 جنيه

كتكوت روزي بيور: يتراوح بين 15.00 و16.00 جنيه

كتكوت جميزة بيور: يتراوح بين 12.75 و13.50 جنيه.

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