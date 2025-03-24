أسعار كيلو الأرز والطن اليوم الإثنين في كافة الأنحاء 2025

أسعار الأرز اليوم الإثنين، حيث تشهد أسعار الأرز استقراراً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك، ويعد الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر المبارك، وتشهد أيضاً معدلات الطلب على الأرز ارتفاع ملحوظ فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

سعر الأرز اليوم الإثنين في مختلف الأنحاء

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في كافة الأنحاء

وطرحت الكثير من الشركات المنتجة للأرز عروض على الأرز كي تتراوح الأسعار بين 26 و35 جنيهاً للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز اليوم الإثنين

سعر طن الأرز الشعير الرفيع اليوم الإثنين يتراوح بين 16800-17700 جنيه للطن.

وسعر طن الشعير العريض اليوم الإثنين يتراوح بين 17500-17700 جنيه للطن.

وتراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين بين 25-26 ألف جنيه للطن.

وتراوح أيضاً الأرز الأبيض العريض اليوم الإثنين بين 27-29 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز المصري اليوم الإثنين “الضحى” 1 كجم 39.95 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم الإثنين “الساعة” 1 كجم 38 جنيهاً.

سعر الأرز الأبيض " ريحانة - 1 كجم ‏اليوم الإثنين 40 جنيهاً.

وشدد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم.

ولفت إلى استقرار أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، ولن يكون هناك أي حاجة إلى استيراده من الخارج، مشدداً على اللجوء للإستيراد في حالة حدوث أزمة، وحالياً لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في إتاحته أو أسعاره.

أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

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