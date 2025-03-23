سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد في كافة الأنحاء 2025

سعر طن الأرز الشعير اليوم.. يُعتبر الأرز والشعير من الحبوب الأساسية في الأسواق المصرية، حيث يعتمد عليهما العديد في الغذاء والصناعات المتباينة، وتشهد أسعارهما تقلبات متواصلة نتيجة لعوامل كثيرة، مثل تكاليف الإنتاج.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول سعر طن الأرز الشعير اليوم.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق المصرية 2025

وبلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 18 ألف و800 جنيه في السوق، فيما سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 28 ألف و300 جنيه في السوق.

وسجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم نحو 27 ألف و300 جنيه في السوق، وسجل سعر كيلو الأرز المعبأ ما بين 35 و40 جنيهًا في السوق.

وبلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة البلدي ما بين 26 و30 جنيهًا في السوق، ولكن سجل سعر كيلو الأرز عريض الحبة سجل اليوم نحو 32 جنيهاً في السوق.

وكانت قد كشفت وزارة الزراعة أن كافة الأصناف الجديدة انتاجيتها أعلى من الأصناف القديمة، حيث تنتج 5 أطنان في الفدان مقابل 4،5 و4 طن في للفدان "الأصناف القديمة".

ومن المتوقع أيضاً أن تضيف هذه الأصناف حوالي نصف مليون طن أرز زيادة جديدة في الإنتاج وذلك حسب ممارسة المزارعين، ومتوقع زراعة هذا العام حوالي مليون و74 ألف فدان طبقًا للمساحات التي تحددها وزارتي الزراعة والري، وأن الأصناف الجديدة ترتفع نسبتها من الانتاجية وترتفع أيضاً من وحدة المساحة من الأرض والمياه.

وأظهرت أن كل الأصناف من الأرز الجديدة مصرية بنسبة 100% ولم يتم أيضاً زراعة أي أصناف يتم استيرادها أو جلبها من الخارج، حيث تنتج وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي كافة تقاوي الأساس والشركات التابعه للقطاع الخاص.

وتتباين أسعار الأرز والشعير بناءً على ظروف الطقس، وحجم المعروض في الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعل المواطنين والمزارعين يتابعون مستجدات الأسعار باستمرار.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

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