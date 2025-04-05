أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 5-4-2025 داخل الأسواق والمضارب

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 5-4-2025، استقرار داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 18.4 ألف جنيه.

ويعد الأرز من أهم السلع الغذائية في مصر، وهو من العناصر الأساسية على موائد الأسر المصرية، وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة في أسعاره، إلا أن الأسواق تتجه نحو حالة من الاستقرار التدريجي، مدعومة بالإنتاج المحلي وجهود الحكومة للسيطرة على الأسعار من خلال تنظيم عملية التوريد.

أسعار الأرز الشعير اليوم للمستهلك

وتشير التوقعات إلى استمرار استقرار أسعار الأرز الشعير، نتيجة لزيادة المعروض داخل الأسواق، وجهود الحكومة لتوفير الأرز بضخ كميات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما قد يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأرز الشعير

أسعار الأرز الشعير داخل الأسواق

ويحرص الموجز على تقديم خدمة نشر أسعار السلع الغذائية، وفي مقدمتها الأرز للمتابعين بشكل مستمر، ووفقا لما أعلنته بوابة مجلس الوزراء سجلت أسعار الأرز الشعير الأرقام التالية:

سعر كيلو الأرز اليوم

شهدت أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا على اختلاف الأسواق وأماكن البيع.

أسعار الأرز اليوم

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم السبت 5 أبريل 2025 على النحو التالي:

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل حوالي 17.3 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض

طن أرز أبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه.

طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه.

طن أرز أبيض بلدي عريض الحبة “كسر 5%” يسجل 15.4 ألف جنيه.

طن الأرز البلدي رفيع الحبة “كسر 5%” يسجل 15.1 ألف جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم

استقر سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم بصورة ملحوظة، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 22 و34 جنيهًا حسب جودة الأرز.

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