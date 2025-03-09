أداء إيجابي لـ البورصة بالأسبوع الأول من رمضان: مكاسب بـ15.3 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث حققت ارتفاعًا في رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.7%، ما يعادل مكاسب بلغت 15.3 مليار جنيه، ليصل إجمالي رأس المال السوقي إلى 2.283 تريليون جنيه.

المؤشرات الرئيسية: صعود "إيجي إكس 30" وتراجع "إيجي إكس 70"

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.1%، ليغلق عند 30,947 نقطة، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق.

في المقابل، شهد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1%، ليصل إلى 8,549 نقطة، متأثرًا بأداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

حجم التداول: نشاط قوي يتجاوز 385 مليار جنيه

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الأول من رمضان 385.2 مليار جنيه، مع حجم تداول وصل إلى 6.286 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 392 ألف عملية، مما يعكس استمرار النشاط الملحوظ في السوق.

الأسهم والسندات: توزيع التداولات داخل المقصورة

استحوذت الأسهم على 5.45% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، بينما كانت الحصة الأكبر لصالح السندات وأذون الخزانة التي مثلت 94.55% من إجمالي قيمة التداول، وفقًا لما نشرته "رؤية الإخبارية".

شهادات الإيداع: تباين في أداء الشركات المدرجة

شهدت شهادات الإيداع تباينًا في الأداء، حيث:

انخفض رصيد شهادات إيداع مجموعة "أي أف جي القابضة" إلى 366.996 مليون شهادة.

ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.284 مليون شهادة.

زاد رصيد شهادات إيداع "إيديتا للصناعات الغذائية" إلى 119.059 مليون شهادة.

استقر رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة.

لم يشهد رصيد شهادات المصرية للاتصالات أي تغيير، حيث بلغ 255.353 مليون شهادة.

البورصة

عوامل دعم السوق: استقرار الصرف والطروحات الحكومية

جاء الأداء الإيجابي للسوق مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

استقرار سوق الصرف، الذي عزز ثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاقتصادية.

التجدد في برنامج الطروحات الحكومية، مما زاد من جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية.

نظرة مستقبلية: استمرار الثقة في السوق المصري

مع استمرار استقرار الاقتصاد وزيادة الاهتمام ببرنامج الطروحات الحكومية، يتوقع المحللون استمرار الزخم الإيجابي في البورصة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تحقيق مزيد من المكاسب خاصة مع تحسن بيئة الاستثمار في مصر.

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