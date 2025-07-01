لقاء موسع بين البورصة والشركات بيان إعلامي

رئيس البورصة المصرية يلتقي مع قيادات شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.. في إطار جهود البورصة المصرية لتعزيز التواصل مع الشركات المقيدة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، عقدت إدارة البورصة المصرية لقاءً موسعاً مع رؤساء وقيادات تلك الشركات، وذلك بمقر البورصة يوم الاثنين الموافق 30-يونيو-2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

🔹 مناقشة التحديات وتوفيق الأوضاع



وقد تناول اللقاء –الذي شهد حضور أغلب الشركات- مناقشة أهم التحديات التي تواجه الشركات المقيدة بالسوق، وبحث سبل توفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد القيد، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق معدلات نمو مستدامة ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.

🔹 السوق كمنصة للنمو والتمويل



وأكدت إدارة البورصة خلال اللقاء على أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة مهمة لدعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة، حيث يعد القيد في هذا السوق بمثابة مرحلة وسيطة تتيح للشركات فرصة الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ثم تنتقل بعد ذلك للسوق الرئيسي خلال فترة محددة، وهذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية التي شهدت انتقال عدة شركات من ذلك السوق إلى السوق الرئيسي.

🔹 استمرار الحوار المجتمعي مع الشركات



وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات الشركات وما تراه من تحديات تواجه عملها، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي بهدف تطوير نموذج العمل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مزيد من الشركات على القيد به.

🔹 دعوة لتقديم خطط وتوفيق الأوضاع



وأكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية على أهمية التزام الشركات بتقديم خطة مستقبلية لتوفيق الأوضاع، خاصة للشركات التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، موجها الدعوة إلى الشركات للنظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء المالي مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات التداول.

🔹 التشجيع على تحسين الأداء المالي



وأوضح الشيخ أن البورصة المصرية تشجع الشركات على وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الرئيسية بما يعمل على تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية مؤكدا أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لدى بعض الشركات كخطوة لضمان استقرارها المالي.

🔹 التزام الشركات بالحوكمة والنمو المستدام



وقد أعربت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية عن أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها التزاما بالتشريعات الحاكمة وأيضا حفاظا على مصداقيتها في السوق مما يدعم من فرص نموها وانتقالها للسوق الرئيسي. وأضافت: كما أن حرص الشركات على الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة يدعم النمو المستدام لها على المدى البعيد.

🔹 تنفيذ استراتيجية البورصة للتطوير



تأتي هذه الجهود نفاذا للمستهدف رقم (16) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وذلك لتعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك هام لدعم تحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية مستدامة.

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