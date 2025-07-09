روساتوم: محطة نوفوفورونيج النووية تطلق مساعدًا رقميًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي

إطلاق مساعدًا رقميًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي.. أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، أنه تم إدخال نظام دعم معلومات المشغل (OISS)، القائم على برمجيات روسية، إلى مرحلة التشغيل التجريبي في الوحدة السادسة بمحطة نوفوفورونيج النووية (فرع شركة كونسرن روس إنيرجو آتوم، التابعة لقسم الطاقة في مؤسسة روساتوم الحكومية).

وقد تم تنفيذ هذا المشروع بواسطة خبراء شركة Rosatom Automated Control Systems JSC (RASU JSC) التابعة لقسم التحكم الآلي والهندسة الكهربائية بمؤسسة روساتوم، وبالتعاون مع شركة LLC IF SNIIP-ATOM، وبمشاركة كوادر المحطة.

إطلاق مساعدًا رقميًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي

الموجز ينقل التفاصيل حيث يعمل نظام دعم معلومات المشغل – أو كما يُطلق عليه اليوم "الذكاء الاصطناعي" – على تزويد العاملين بالمعلومات المتعلقة بتغيرات المعاملات أثناء عملية التحكم في الوحدة، وذلك لتنبيههم إلى أي انحرافات محتملة والتنبؤ بتطور الأحداث لمدة 30 دقيقة مسبقًا، ويساعد النظام بذلك في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز معايير السلامة.

يغطي نظام OISS حوالي 360 نظامًا تشغيليًا داخل الوحدة النووية الحديثة، ويوفر ما يقرب من 200 إجراء تفاعلي و20 وظيفة أساسية، ما يؤدي إلى تقليل العبء المعلوماتي على المشغلين بشكل ملحوظ.

وإن عواقب الخطأ الناتج عن تصرف غير صحيح من المشغل قد تكون جسيمة للغاية، حيث إن الإغلاق الطارئ لوحدة طاقة تعمل بمفاعل VVER بقدرة 1200 ميجاوات يؤدي إلى خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات، وتنتج وحدة الطاقة هذه يوميًا نحو 24.3 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لتزويد 100 ألف شقة، تقطن كل منها أسرة مكونة من أربعة أفراد، بالكهرباء لمدة شهر كامل.

فتح آفاقًا جديدة ليس فقط للمحطات النووية بل أيضًا لمرافق الطاقة

وقال أندريه بوتكو، الرئيس التنفيذي لشركة RASU JSC: "من خلال إدخال نظام OISS، نحن ننتقل إلى مستوى جديد من الميكنة. هذا النظام يوسع نطاق عمليات التحكم من خلال تحويل البيانات المتاحة إلى توقعات، ثم تحويل تلك التوقعات إلى إجراءات وقائية، وهذه التقنيات تعكس إمكانياتنا في مجال التطوير الرقمي، كما تفتح آفاقًا جديدة ليس فقط للمحطات النووية، بل أيضًا لمرافق الطاقة والصناعة الأخرى."

تجدر الإشارة إلى أن محطة نوفوفورونيج النووية تعد موقعًا تجريبيًا لتطبيق نظام دعم معلومات المشغل منذ عام 2014، حيث تم خلال هذه الفترة جمع كم هائل من البيانات.

وقال ماكسيم توشكوف، نائب كبير المهندسين للعمليات والمشرف على المشروع في محطة نوفوفورونيج النووية:"يتميز نظام OISS بأنه ليس نموذجًا مجردًا، بل نسخة رقمية دقيقة لوحدة الطاقة تعمل بمعلمات فعلية في الزمن الحقيقي، وفي السابق، كان على المشغلين تحليل البيانات المستقاة من أكثر من 12 ألف مستشعر يدويًا باستخدام مستندات فنية مطولة، أما الآن فيعرض النظام المعلومات مرفقة بتعليمات واضحة وفقًا للوثائق التنظيمية."

وفي المستقبل، سيتم تطبيق النظام في جميع الوحدات الحديثة لتوليد الطاقة، الأمر الذي سيعزز بشكل كبير القدرة التنافسية للتصاميم الروسية في هذا المجال.

علمًا أن محطة نوفوفورونيج النووية تقع في (فرع شركة كونسرن روس إنيرجو آتوم في مدينة نوفوفورونيج بمنطقة فورونيج)، وهي أول محطة نووية في روسيا تعتمد على مفاعلات من نوع VVER (مفاعلات مياه مضغوطة داخل أوعية)، وقد تم بناء وتشغيل سبع وحدات طاقة بمفاعلات VVER في هذا الموقع، ولا تزال أربع وحدات منها قيد التشغيل حاليًا.

ويوحد هذا القسم، بين المؤسسات والشركات والإدارات المتخصصة في تصميم أنظمة التحكم، وأنظمة الاختبار غير التدميري، والمعدات الكهربائية والتحويلية المبتكرة، والحلول الرقمية الخاصة بالصناعة، وتجمع RASU JSC بين خبرات طويلة في ضمان السلامة التشغيلية في الصناعة النووية، كما تعد المُدمِج الصناعي الوحيد في مجالات التحكم الآلي والهندسة الكهربائية والقياسات النووية، وتشارك الشركة في مشروعات الطاقة العالمية في آسيا وأوروبا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط

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