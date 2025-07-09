موعد عرض فيلم درويش بطولة عمرو يوسف في السينمات.. التفاصيل

يترقب جمهور السينما المصرية والعربية بفارغ الصبر طرح فيلم «درويش»، أحدث أعمال النجم عمرو يوسف، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض المصرية يوم 13 أغسطس المقبل، على أن ينطلق بدور العرض في باقي أنحاء الوطن العربي في 28 أغسطس 2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

تأجيل عرض الفيلم بسبب المونتاج

وكان من المخطط مبدئيًا طرح فيلم درويش في السينمات المصرية يوم 17 يوليو الجاري، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل موعد العرض إلى أغسطس، لإتاحة الوقت الكافي للانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وإجراء بعض التعديلات الفنية التي أوصى بها مخرج العمل وليد الحلفاوي.

هشام ماجد ينضم إلى فريق العمل

فاجأ الفنان عمرو يوسف جمهوره بإعلانه عن انضمام الفنان هشام ماجد إلى فريق عمل «درويش»، ليكتمل بذلك طاقم العمل المليء بالنجوم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا النجمة دينا الشربيني، الفنانة تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

فريق عمل مميز بقيادة وليد الحلفاوي

فيلم «درويش» من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي، وقد أعرب حفظي عن ثقته الكبيرة في نجاح الفيلم، قائلًا إن «درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، كما يتعمق في الطبيعة الإنسانية ويطرح قضايا مؤثرة تمس كل مشاهد، وهو ما يجعله قادرًا على ترك أثر دائم في وجدان الجمهور وصناعة السينما معًا».

فيلم إنساني بلمسة درامية

ينتمي «درويش» إلى نوعية الأعمال التي تلامس الوجدان الإنساني، من خلال معالجة درامية معاصرة تجمع بين الأداء التمثيلي القوي والسيناريو المحبوك. كما يقدم الفيلم مزيجًا فنيًا يجمع بين مشاعر التعاطف والتشويق والدراما، في إطار سرد بصري احترافي يناسب مختلف الأذواق.

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