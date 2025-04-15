انتهاء تصوير فيلم درويش لـ عمرو يوسف وعرضه بالسينمات في هذا الموعد

أسدلت الشركة المنتجة الستار على مرحلة تصوير فيلم "درويش"، تمهيدًا لانطلاقه في دور العرض السينمائي، حيث تحدد يوم 17 يوليو 2025 ليكون موعد طرحه الرسمي في سينمات مصر. ويرصد الموجز التفاصيل.

الفيلم، الذي يتصدر بطولته النجم عمرو يوسف وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني، يشهد أيضًا انضمام الفنان هشام ماجد مؤخرًا إلى قائمة أبطاله، وذلك في إطار مواصلة التصوير داخل شوارع القاهرة، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم.

قصة الفيلم وأبطاله

"درويش" هو عمل سينمائي من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم طاقمًا فنيًا لافتًا يتقدمه عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحدثهم هشام ماجد.

وفي تعليق له، أعرب المنتج محمد حفظي عن حماسه قائلاً: "فيلم درويش يمثل بالنسبة لنا نافذة جديدة للإبداع السينمائي، نؤمن بأنه بفضل معالجته العميقة للطبيعة الإنسانية، سيترك بصمة قوية في وجدان الجمهور وعلى صناعة السينما ككل."



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