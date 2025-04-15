تعرف على موعد فيلم درويش في دور العرض السينمائي.. إليك التفاصيل

أعلن صنّاع الفيلم المنتظر درويش عن الانتهاء رسميًا من تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه قريبًا في صالات السينما، العمل من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل فيلم درويش خلال السطور التالية:

فيلم درويش

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش من بطولة النجم عمرو يوسف، ويشاركه البطولة نخبة من أبرز نجوم الساحة الفنية، من بينهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

ويعد هذا العمل الدرامي واحدًا من أكثر المشاريع السينمائية المرتقبة لعام 2025، نظرًا لما يحمله من حبكة فريدة وأداء تمثيلي مميز وإخراج بصري جذاب.

أحداث فيلم درويش

تدور أحداث فيلم درويش حول شخصية تحمل الاسم ذاته، وهو محتال كاريزمي يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المخاطر والمكائد، لكنه في الوقت ذاته ينطلق في رحلة تقوده نحو البطولة بطرق غير متوقعة.

لا يقدم الفيلم بطلاً تقليديًا، بل يطرح شخصية معقدة مليئة بالتناقضات، يتنقل صاحبها بين الخداع والسحر الشخصي والمواقف المصيرية، ما يمنح القصة بعدًا إنسانيًا وعاطفيًا عميقًا.

فيلم درويش

رحلة إلى عالم درويش الغامض

حرص فيلم درويش على تقديم عمل بصري متقن مليء بالتفاصيل الدقيقة، التي تكشف عالم "درويش" الساحر والمليء بالمفاجآت.

وقد تم الكشف عن مجموعة صور حصرية من كواليس التصوير، أظهرت مدى الجهد المبذول في بناء الشخصيات وتفاصيل المشاهد التي تمزج بين الغموض والأناقة.

تُبرز الصور التي تم إصدارها شخصية درويش كمحتال يتمتع بجاذبية خاصة، يتحرك بين التناقضات بخفة ودهاء، مما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات: من هو درويش حقًا؟ هل هو بطل أم مجرد خادع؟ وهل يمكن الوثوق به أم أنه يخفي أكثر مما يظهر؟ هذه التساؤلات ستظل تلاحق المشاهدين حتى اللحظات الأخيرة من الفيلم.

موعد عرض فيلم درويش

يأتي فيلم درويش نتيجة تعاون مشترك بين عدة شركات إنتاج كبرى هي: "ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"ڨوكس ستوديوز"، و"فيلم سكوير". ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما ابتداءً من 17 يوليو 2025، ليصل إلى جماهير العالم العربي كافة، ويضعهم أمام تجربة سينمائية مثيرة تجمع بين الغموض والدراما والرومانسية.

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