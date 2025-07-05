الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة للكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ.. في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات الانتخابية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لإجراء الكشف الطبي والمعملي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ويستعرض الموجز التفاصيل.

خدمات إلكترونية متكاملة للمرشحين في مجلس الشيوخ

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المنظومة الجديدة تتيح للمرشحين إتمام كافة الإجراءات الطبية إلكترونيًا بكل سهولة ويسر من خلال رابط مخصص على موقع الوزارة، وتتيح المنظومة للمرشحين:

تسجيل البيانات الشخصية وإنشاء حساب إلكتروني.

حجز موعد للكشف الطبي والمعملي فورًا.

اختيار المحافظة والمستشفى والموعد المناسب.

متابعة نتائج الفحوصات الطبية مباشرة عبر حساباتهم على المنظومة.



وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتجنب الزحام وضمان سلامة المرشحين والفرق الطبية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

دعم الاستحقاقات الدستورية

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة سخرت كل الإمكانيات الطبية والفنية لتقديم خدمة سريعة ودقيقة وفق المعايير الصحية المعتمدة، كما لفت إلى أن المنظومة الإلكترونية تعكس دعم القطاع الصحي لمبادئ النزاهة والتنظيم خلال العملية الانتخابية، باعتبارها جزءًا من الاستحقاقات الدستورية.

إقبال واسع على المنظومة

وكشفت الوزارة عن توقيع الكشف الطبي على أكثر من 400 مرشح حتى الرابع من يوليو الجاري من خلال المنظومة الجديدة، في مؤشر على ثقة المرشحين في كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة وسهولة استخدامها.

خطوة ضمن التحول الرقمي

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية والفاعلية في تنظيم الانتخابات، إلى جانب ضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

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