انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 1 و2 أغسطس بإشراف قضائي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا عن تحديد يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 و2 أغسطس 2025، لتصويت المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار الجدول الزمني المقرر لإجراء العملية الانتخابية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تصويت المصريين بالخارج

وفقًا لبيان الهيئة، سيتم فتح باب التصويت في السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في أكثر من 140 دولة حول العالم، على مدار يومين متتاليين، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وأوضحت الهيئة أن عملية الاقتراع ستُجرى داخل مقار البعثات الدبلوماسية، تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور ممثلي الجاليات المصرية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة.

تجهيزات إلكترونية وأدلة إرشادية

أشارت الهيئة إلى أنها وفرت عبر موقعها الرسمي دليلًا إرشاديًا للناخبين في الخارج، يوضح خطوات التصويت والمستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن المُثبت به الرقم القومي، كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية لضمان توفير الدعم اللوجستي والفني في السفارات.

وأكدت الهيئة أن التصويت سيكون يدويًا داخل لجان الاقتراع، وليس إلكترونيًا، وأنه لن يُسمح بالتصويت عبر البريد أو الإنترنت، التزامًا بالقانون المصري الذي يشترط الحضور الشخصي للإدلاء بالصوت.

الجدول الزمني في الداخل

أما بالنسبة للناخبين داخل مصر، فمن المقرر أن تُجرى الانتخابات يومي 4 و5 أغسطس 2025، على أن تُعلن النتائج النهائية للجولة الأولى في موعد أقصاه 12 أغسطس، بحسب الجدول الرسمي المُعلن من قبل الهيئة الوطنية.

دعوة للمشاركة

وفي ختام البيان، دعت الهيئة الوطنية جميع المصريين المقيمين في الخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة الفاعلة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من العملية الديمقراطية في البلاد.

رقابة منظمات دولية ومحلية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها فتحت باب التقدم للمنظمات الدولية والمحلية لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، بما في ذلك تصويت المصريين بالخارج، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطنين في سلامة الإجراءات الانتخابية، وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت بالفعل طلبات من عدة منظمات للمشاركة في متابعة الانتخابات، ويجرى حاليًا فحصها ومراجعة مدى التزامها بالمعايير القانونية.

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